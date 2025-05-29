'Это очень важно для нас': Зеленский обсудил с американским пастором Грэмом расширение гуманитарных инициатив

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии 28 мая встретился с американским пастором, президентом Евангельской ассоциации Билли Грэма и международной христианской гуманитарной организации Samaritan's Purse ("Сумка самаритянина") Франклином Грэмом. Они обсудили, в частности, гуманитарные потребности нашего государства.

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Подробности встречи рассказала на сайте Офиса президента. Зеленский выразил благодарность всему американскому народу и админстрации президента Штатов за поддержку Украины в борьбе с российским полномасштабным вторжением.

Глава государства подчеркнул, что хотел бы, чтобы эта поддержка продолжалась.

"Это очень важно для нас. Спасибо вам за молитвы и за помощь людям. Это самое важное – помогать людям, поддерживать их, поддерживать детей. И за то, что вы оказывали финансовую поддержку – и церквям, и людям. Это очень важно. Спасибо. Мы этого не забудем", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил Франклина Грэма за гуманитарную помощь, в частности поддержку украинских детей, людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, а также помощь медицинским учреждениям.

"Во время встречи обсудили возможности для расширения гуманитарных инициатив, в частности создание медицинских центров и реабилитационных программ для ветеранов, поддержку детей-сирот и внутренне перемещенных лиц", - сказано в сообщении.

Кроме того, президент рассказал пастору, что в рамках последнего обмена пленными Украина вернула домой тысячу человек, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался и дальше.

Как сообщал OBOZ.UA, духовный советник президент США Дональда Трампа Марк Бернс подчеркнул, что российский диктатор Путин вот-вот получит суровое напоминание о том, что уже "это не Америка Байдена". Он назвал президента РФ известным военным преступником.

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