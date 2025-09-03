'Это нужно сделать': Науседа призвал коалицию желающих начать планировать отправку миротворцев в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию желающих" начать планировать конкретную работу по возможной отправке миротворцев в Украину. Он подчеркнул, что именно страны Европы могут обеспечить реальные гарантии безопасности для Киева.

Видео дня

Об этом Науседа сказал журналистам в Финляндии, передает Delfi. Размещение контингентов стран-партнеров в Украине возможно при условии достижения мирного соглашения.

"Роль европейских стран становится важной, именно мы можем обеспечить реальные гарантии для Украины. Главное – мы сможем обеспечить сохранение мира, если такое мирное соглашение всё же будет достигнуто", – заявил литовский президент.

Науседа отметил, что Россия, конечно, не захочет соглашаться на размещение миротворческих сил со стороны государств, которые она считает враждебными. Тем не менее, по его мнению, это нужно сделать.

"Однако нам также необходимо выйти на новый уровень в нашей "коалиции желающих" и не просто обмениваться мнениями, но и очень конкретно планировать работу, планировать возможности и вклад, который каждое государство готово внести", – подчеркнул политик.

Тем временем у назначенного премьер-министра Литвы Инги Ругиниене еще нет четкой позиции относительно отправки войск страны для участия в миротворческой миссии в Украине. По ее мнению, этот вопрос еще надо обсудить с Министерством обороны страны.

Что говорят в других странах

Ранее мы писали о том, что Польша "остается преданной идее не отправлять войска в Украину" и не участвовать в сухопутных операциях иностранных миротворческих сил. Однако именно Польша станет базой для иностранных войск, размещенных в Украине, будет организовывать логистику и обеспечит аэропорты для их самолетов, заявил заместитель польского министра национальной обороны Павел Залевский.

Во время визита в Киев премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны рассматривают возможность отправки своих военных для обеспечения безопасности Украины. Эту информацию также подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, новый саммит "коалиции желающих" состоится уже в четверг, 4 сентября. Он будет проходить в гибридном формате; местом офлайн-встречи станет Елисейский дворец в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!