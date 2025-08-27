Отправит ли Литва войска в Украину: будущий премьер раскрыла свою позицию

У назначенного премьер-министра Литвы Инги Ругиниене еще нет четкой позиции относительно отправки войск страны для участия в миротворческой миссии в Украине. По ее мнению, в частности, этот вопрос еще надо обсудить с Министерством обороны страны.

Видео дня

Об этом литовский чиновник рассказала в интервью новостному порталу 15min. Ее цитирует издание LRT.

"Признаюсь, у меня нет такой четкой позиции, чтобы я сказала, что да, да, да, я бы очень это поддержала", - сказала социал-демократка.

Также она сообщила, что еще не разговаривала по этому вопросу с министром обороны Довиле Шакалиене, которая ранее заявляла, что Литва подсчитала, какой контингент она отправит в Украину для поддержания мира, но сначала Россия должна прекратить огонь.

"Я хотела бы вернуться и поговорить об этом с сообществом Министерства обороны, потому что, возможно, я просто не знаю каких-то фактов или аргументов, поскольку у меня еще не было возможности присоединиться", – резюмировала Ругиниене.

Что предшествовало

На прошлой неделе Президент Литвы Гитанас Науседа на заседании лидеры ЕС подчеркнул значение гарантий безопасности для Украины. По его словам, поддержка США, включая возможность развертывания миротворческих сил в Украине, всегда была ключевым условием, а после встречи в Вашингтоне "становится ясно, что эта перспектива вполне реальна".

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Европу направить военные силы в Украину в рамках гарантий безопасности. Однако, большинство европейцев выступает против решения, которое может поставить войска под угрозу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что сейчас рано обсуждать детали потенциального размещения иностранного военного контингента в Украине. Любые решения по этому поводу должны базироваться на политических гарантиях безопасности. В то же время Драгоне подчеркнул, что вопрос присутствия союзных войск является частью международной политики и переговоров с РФ, однако на уровне НАТО таких разговоров еще не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!