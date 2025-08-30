В Польше определились, отправят ли войска в Украину или нет

Польша "остается преданной идее не отправлять войска в Украину" и не участвовать в сухопутных операциях иностранных миротворческих сил. Однако именно Польша станет базой для иностранных войск, размещенных в Украине, будет организовывать логистику и обеспечит аэропорты для их самолетов.

Такое заявление сделал заместитель польского министра национальной обороны Павел Залевский после встречи министров обороны в Копенгагене. Он также отметил, что в отношении "сухопутных операций, сегодня этого никто не ожидает".

Зато Польша намерена сосредоточиться на границах с Беларусью и РФ.

"Угроза на границе с Россией и Беларусью настолько велика, что задача Польши – обеспечить безопасность Европы в этом районе. Поэтому мы не можем ослаблять наши силы, отправляя их в Украину. Все это понимают", – цитируют слова Залевского польские вещатели.

Коалиция желающих в Украине

По словам Залевского, гарантии безопасности для Украины, подготовленные в рамках "Коалиции желающих", предусматривают присутствие европейских войск в Украине и отдельную операцию по защите украинского неба. Однако "это станет возможным после завершения российско-украинских боевых действий", отметил поляк.

Таким образом, как заверил заместитель польского министра обороны, именно "Польша будет играть ключевую роль в этой операции", поскольку "создаст возможности для создания баз и поддержки войск, которые будут находиться в Украине, и организует логистику для этих войск, а также предоставит аэродромы для самолетов, которые будут защищать украинское небо".

Обучение военных

Отдельно Залевский прокомментировал слова руководительницы внешней политики ЕС Каи Каллас. Напомним – по ее утверждению, после достижения перемирия в Украине состоится расширение мандата EUMAM Ukraine. Среди прочего, предлагается отправка дополнительных инструкторов для обучения военных непосредственно в нашей стране.

Но Польша, хотя и "не будет против этой идеи", отрабатывать программу EUMAM будет только у себя дома.

"Мы точно не будем проводить учения в Украине, мы проведем их в Польше", – сказал Залевский.

Роль ЕС в миротворческом процессе

Сейчас понятно, что страна-агрессор выступает против любых содержательных переговоров, которые могли бы привести к ожидаемому перемирию. Поэтому "Запад должен усилить давление на Россию с помощью санкций", отметил Залевский.

"Подавляющее большинство заявлений моих коллег предусматривало необходимость санкций. Также есть осознание того, что российская экономика, хотя и имеет гораздо большие ресурсы, чем украинская, и более готова переносить бремя войны, чем европейские экономики, все равно имеет свои ограничения. И все, что происходит, направлено на истощение этих российских ресурсов", – сообщил польский чиновник.

По его словам, независимо от того, будет ли достигнуто прекращение огня в Украине, для Европы российская угроза будет сохраняться. С таким мнением "согласились все" в ЕС, добавил Залевский.

Что предшествовало

Отметим, что сейчас европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения. В случае реализации такая идея будет предусматривать развертывание международного миротворческого контингента в Украине.

И хотя это предложение вызывает неоднозначную реакцию (в частности Польша и Германия неохотно поддерживают его и опасаются, что это ослабит восточный фланг НАТО), создание буферной зоны является лишь одной из нескольких идей – и все они предлагают развертывание военных миссий в нашей стране.

