'Это нужно немедленно изменить': Княжицкий указал на большую проблему с беженцами и объяснил, как Украине вернуть граждан домой

Украинская власть не умеет и не очень хочет бороться с последствиями российской оккупации и агрессии. Таким образом, она увеличивает чувство несправедливости у украинцев и побуждает их делать худший выбор – бежать из Украины. Это нужно немедленно изменить, потому что иначе страна потеряет миллионы граждан и проигрывает историческую войну против России.

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Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. Он инициировал законопроект об основах государственной демографической политики, предусматривающий механизмы разрешения проблемы демографического кризиса в Украине.

Княжицкий привел данные опроса, проведенного германским Центром исследований миграции.

Согласно ему только треть украинских беженцев хотят вернуться в Украину из-за границы, как только дома снова будет безопасно. Четверть украинских беженцев решила остаться в чужих краях и не возвращаться в Украину.

"Еще 25% респондентов – не определились. Именно за них должны бороться украинские власти. Потому что если проведет правильную домашнюю работу, то потенциально в Украину вернется около двух третей беженцев. А это – почти три миллиона украинцев", – подчеркнул нардеп.

Он отмечает, что в первую очередь, кроме безопасности, вынужденные мигранты нуждаются в работе и жилье. Однако украинские власти почти ничего не делают для того, чтобы они это получили.

Николай Княжицкий привел пример семьи Берзин из Ирпеня, дом и имущество которой сгорели во время боев в городе.

Семья за свой счет построила маленький сарайчик, чтобы пережить зиму. А затем помогли иностранные благотворители, установившие во дворе семьи временный американский домик.

Семья подала документы по правительственной программе есть Восстановление, но местные власти отклонили заявление по причине "обнаружения недостоверных данных". А кроме того, хочет снести разрушенный дом Берзиных, на который отказала в компенсации.

Княжицкий предполагает, что самое расположение дома в центре Ирпеня и стало той причиной, почему семья так и не получила согласия на компенсацию своего разрушенного дома.

По его словам, это далеко не единственная история о пренебрежении властью своих прямых обязанностей.

"На самом деле десятки людей жалуются мне и возмущаются бездействием власти. Это свидетельствует о параличе системы социальной справедливости в Украине", – подчеркнул народный депутат.

Такими действиями власть побуждает украинцев бежать из Украины, считает Княжицкий.

"Это нужно немедленно изменить, потому что иначе мы не только потеряем те 25% беженцев за рубежом, которые пока колеблются – возвращаться ли им домой после войны, но и тех, кто пока остается в Украине", – подчеркнул нардеп.

Он отметил, что инициировал законопроект, поддержанный комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики. Документ предусматривает механизмы, которые помогут разрешать проблему демографического кризиса в целом, а также, в частности, вопрос восстановления разрушенного жилья.

"Новый послевоенный общественный договор должен предусматривать двустороннее движение навстречу обществу и государству. Иначе нам не выиграть историческую войну против Москвы. Наша сила не в количестве армии или боеголовок, а в солидарности, сочувствии и содействии", – подчеркнул Николай Княжицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет Министров Украины утвердил стратегию демографического развития на период до 2040 года. В правительстве делают ставку на возвращение на родину украинцев, ныне проживающих за границей.

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