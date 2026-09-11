"Это новые технологии и новая Украина": Зеленский рассказал, когда будет готова первая противоракетная система FREYJA

Первая украинская противоракетная система FREYJA может быть готова уже к концу 2026 года. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится значительно ускорить разработку новой системы, а Канада готова присоединиться к программе, предоставив собственные технологии.

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Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Калгари. По его словам, программу FREYJA обсуждали во время визита в Норвегию, а теперь — и с канадской стороной, которая согласилась присоединиться к европейской противоракетной программе.

Первую FREYJA ожидают до конца года

Зеленский отметил, что Украина уже работает над созданием собственной противоракетной системы, способной усилить защиту украинского неба от ракетных угроз.

"Мы работаем над FREYJA и очень рады, что сегодня у нас была возможность поговорить об этом с премьер-министром, и Канада присоединится к этой программе. Это будет наша новая противоракетная система", — заявил президент.

По его словам, представители компаний, работающих над соответствующими технологиями, говорили о том, что на создание новой противоракетной системы потребуется 20–30 лет. Однако Украина не готова тратить на разработку десятилетия.

"Я сказал, что мы не хотим такой долгой войны. Абсолютно. Нет, это о другом мире, это о XX веке. Сейчас новые технологии и новая Украина, и мы можем сделать это все быстрее", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина рассчитывает получить первую антибаллистическую систему FREYJA еще в этом году.

"Мы рассчитываем, что в конце этого года у нас будет первая система", – заявил глава государства.

Канада присоединится к противоракетной программе

Президент отметил, что FREYJA была одной из тем переговоров во время его недавнего визита в Норвегию. Теперь к обсуждению программы присоединилась и Канада.

По словам Зеленского, канадская сторона готова принять участие в Европейской антибаллистической программе FREYJA, предоставив собственные технологические наработки.

"Это необходимый и своевременный шаг. Также будут дополнительные поставки оборонной продукции", – добавил глава государства.

Зеленский также сообщил, что Украина рассчитывает получить более конкретную информацию о графике реализации оборонных договоренностей в ходе предстоящих встреч в Нью-Йорке.

"И мы также рассчитываем на то, что в Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших шагов, так как речь идет об обороне", – отметил президент.

По его словам, речь идет о дальнейшем развитии совместных оборонных программ и поставок, в частности в сфере защиты украинского неба.

Напомним, что на фоне острой нехватки ракет для противовоздушной обороны Patriot Украина разрабатывает проект FREYJA, чтобы массово выпускать более дешевые ракеты-перехватчики, которые будут работать с радарами и каналами передачи данных по стандартам НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина совместно с союзниками разрабатывает общеевропейский оборонный проект Freyja. Его целью является создание антибаллистической системы для защиты от российских ракет. К разработке привлечены 12 оборонных компаний Европы. Эта система противовоздушной обороны должна стать более дешевой альтернативой американским комплексам Patriot и европейским Aster.

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