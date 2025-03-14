"Это нормально": Рютте высказался о возможности возобновления отношений с Россией после окончания войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что отношения с Россией в итоге нужно будет нормализовать и возобновить, когда прекратятся боевые действия в Украине. При этом сейчас необходимо продолжать давление на Москву для обеспечения прогресса в переговорах о прекращении огня.

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Об этом Рютте заявил в интервью Bloomberg TV. Он добавил, что в долгосрочной перспективе Россия все равно будет, поэтому "шаг за шагом" следует восстанавливать нормальные отношения с Россией.

"Прежде всего мы должны оказывать давление на россиян, чтобы убедиться, что они делают все необходимое. Поэтому у нас санкции. И не будем наивными в отношении россиян. Но в долгосрочной перспективе Россия есть. Я имею в виду, что Россия не исчезнет. У меня было много дел с Путиным до 2014 года, в течение моих первых четырех лет премьер-министра. У нас много переговоров, и я считаю, что это нормально, если бы война прекратилась, чтобы Европа как-то шаг за шагом, а также США шаг за шагом возобновили нормальные отношения с Россией. Но мы еще совсем не там. Мы должны оказывать на них давление, чтобы убедиться, что они готовы серьезно участвовать в переговорах с администрацией США и, конечно, также с Украиной", – сказал Рютте.

Напомним, что 13 марта Рютте встретился с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, где они обсудили пути для прекращения огня в Украине при посредничестве США.

Несмотря на резкие заявления Трампа о том, что Европе нужно самостоятельно позаботиться о своей безопасности, а НАТО стало сильнее благодаря ему, так как союзники по Альянсу стали больше тратить на оборону, Рютте уверен, что президент США "предан" НАТО и "здесь нет места для сомнений", а также похвалил его за то, что он "вышел из глухого угла" между Россией и Украиной".

Как пишет Bloomberg, отношения Рютте с Трампом считались одной из его сильных сторон, когда он вступил в должность генерального секретаря Альянса. Он был одним из первых иностранных лидеров, поздравивших Трампа с переизбранием, и одним из первых, кто посетил его в Мар-а-Лаго в ноябре. Эти двое мужчин наладили крепкие рабочие отношения во время первого президентства Трампа, когда Рютте был премьер-министром Нидерландов.

Беседуя с Bloomberg в 14 марта, Рютте высоко оценил недавние заявления о дополнительных расходах на оборону ЕС и отдельных государств-членов, описав их как "потрясающие" и "исторические".

На следующем саммите в июне НАТО постарается повысить целевые расходы своих членов на оборону не менее чем на 3%. Трамп требовал от союзников увеличить траты на Альянс до 5% ВВП – цель, которую многие считают нереальной и которой не достигают даже США.

Касаясь регулярных призывов Трампа покупать больше американского оружия и критики дисбаланса в торговле между ЕС и США, Рютте указал на тот факт, что европейцы покупают у США "в четыре раза больше" оборонной продукции, чем наоборот, и что это неизбежно возрастет.

"Я не против разницы", – сказал он, добавив, что США получают "здесь лучшее соглашение, чем европейцы".

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению Рютте, Североатлантический альянс по изготовлению оружия отстает от обоих возможных противников НАТО – от РФ и КНР. Следовательно, Альянсу нужно производить больше вооружения.

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