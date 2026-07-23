"Это непростая дилемма": Шарп рассказал, куда именно может нанести удар первая украинская баллистическая ракета

Израильский военный обозреватель Давид Шарп высказал предположение о том, куда могут поразить украинские баллистические ракеты на территории России. В то же время, по его мнению, гораздо важнее — когда они появятся.

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его мнению,необходимо большое количество таких ракет.

"Абстрактная баллистика, которой, к сожалению, не существует, никуда не может лететь. Допустим, есть небольшое количество ракет, и производится также очень небольшое количество. Допустим, они достаточно точны и могут достигать Москвы. Но когда их очень мало, возникает дилемма. На что их использовать? Можно демонстративно применить против Москвы, против каких-то целей в Москве, подобно тому, как Россия обстреливает Киев. Но если их реально мало, и противник это, скорее всего, прекрасно понимает, то эффекта запугивания здесь, скорее всего, не будет. Запугать можно только постоянным и большим объемом", – сказал он.

По мнению эксперта, это может быть некая демонстрация в ближайшей или среднесрочной перспективе.

"Соответственно возникает вопрос: целесообразно ли действовать таким образом и не лучше ли потратить такую ракету на какую-то конкретную важную цель. К черту Москву, но вот, например, вывести из строя какой-то завод. Это непростая дилемма, и вполне вероятно, что выбор должен быть сделан в пользу важного объекта ВПК. А когда ракет действительно станет много, то можно будет наносить удары и по объекту ВПК где-то в Тульской области, и по Москве – на все хватит", – сказал Шарп.

По его словам, это может способствовать как запугиванию, так и регулярному воздействию.

"Например, ты показываешь России, что можешь вывести из строя энергетику в ряде областей. Соответственно, российские власти зададутся вопросом: а стоит ли нам выводить из строя энергетику в Украине, если нам тоже отключат свет. Несколькими ракетами ты этого не сделаешь. Несколько ракет – это лишь демонстрационные действия, символическое или точечное уничтожение чего-то", – сказал он и добавил, что для этого должно быть развернуто хотя бы какое-то полумассовое производство.

Шарп отметил, что когда происходит первое испытание баллистической ракеты, это означает, что до достижения оперативного статуса понадобятся еще годы. Он также добавил, что важно понимать, что существуют и политические ограничения.

"Некоторые союзники могут просить Украину не затрагивать Москву. Могут даже угрожать лишением помощи. Когда принимаются такие решения, могут возникнуть новые аспекты, но главное – иметь сам инструмент. А тот факт, что его пока только испытывают, и непонятно, на каком этапе, не свидетельствует о наличии инструмента", – говорит эксперт.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, Россия в этом месяце атаковала Украину большим количеством баллистических ракет, чем способна произвести за месяц. Также с начала июля страна-агрессор уже использовала до двух третей от запланированного годового производства противокорабельных ракет "Циркон".

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время российская армия все чаще запускает баллистические ракеты в первой волне массированных ударов по Украине. Такая тактика связана с тем, что именно перехват баллистических целей остается одной из самых сложных задач для украинской противовоздушной обороны из-за ограниченного количества соответствующих ракет.

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