'Это не ультиматум': в ОП прокомментировали письмо Белого дома со списком реформ для Украины

В Офисе президента прокомментировали переданый Украине Соединенными Штатами Америки перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу и дальнейшей помощи от Вашингтона. Там отметили, что этот список является не ультиматумом, а предложением.

Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк во вторник, 26 сентября, в эфире телемарафона. Он сказал, что украинская власть прагматично и рационально относится к любым предложениям от западных партнеров.

Подоляк пояснил, что такие предложения от союзников звучат, потому что война требует определенных реформ в сфере оборонной промышленности, инвестиционной привлекательности и справедливости как таковой.

Видео дня

"Наши партнеры говорят так: смотрите, если Россия способна часть своих ресурсов инвестировать в продолжение войны и даже если Россия проигрывает, нужно, чтобы Украина выглядела иначе, то мы должны понимать свои стратегические приоритеты. То есть и мы, и партнеры должны понимать, куда инвестировать деньги", – сказал советник главы ОП.

При этом он подчеркнул, что большинство этих пунктов выполнить вполне реально, однако сроки зависят от интенсивности и масштабности войны. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что нашему государству нужно завершить реформу правосудия как концепции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом отправил письма с обозначением реформ, которые Украине следует провести, чтобы и дальше получать военную и другую помощь от США. В частности, они касаются функционирования Наблюдательных советов Госпредприятий, антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.

Посольство США в Украине сообщило, что этот список был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины в рамках поддержки ее усилий по интеграции в Европу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!