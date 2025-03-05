'Это не российско-украинский, а международный конфликт': Макрон сообщил о решении увеличить производство оружия в Европе

Война в Украине не конфликт между двумя соседними странами. На самом деле это международный конфликт, в который уже вовлечены несколько государств, и он может распространиться на другие страны Европы. Поэтому в государствах ЕС должны увеличить оборонные расходы, в частности, на производство оружия.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к своим согражданам. Он подчеркнул, что уже обратился к правительству своей страны, чтобы обеспечить финансирование "производства танков и вертолетов".

Французский лидер объяснил: война перестала быть сугубо украино-российской, потому что страна-агрессор атакует мирные украинские города иранскими дронами, а к захватническим действиям на земле привлекла северокорейских солдат.

Эммануэль Макрон подчеркнул – в настоящее время США не только "стали меньше поддерживать Украину", но и наложили таможенные ограничения на европейские товары. Такая политика свидетельствует о том, что Европа уже не может рассчитывать на безусловную поддержку со стороны США.

"Наша безопасность и процветание становятся все более неуверенными. Мы вступаем в новую эпоху", – подчеркнул президент Франции.

В свою очередь, Россия продолжает перевооружаться и тратит не менее 40% своего бюджета на военные дела. Более того, к 2030 году РФ планирует мобилизовать дополнительно еще три миллиона солдат и произвести еще четыре тысячи танков.

"Наше сотрудничество с США – это важно. Но нам нужно усиливать собственную независимость по нашей безопасности. Мы должны увеличить наши вклады в оборону и мы приняли решение увеличить финансирование соответствующего производства", – сказал французский лидер.

Макрон также успокоил соотечественников – по его словам, Франция имеет "самую эффективную армию Европы", кроме того, их тстрана лучше защищена, потому что "имеет ядерный зонтик".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макрон уже призвал к значительным инвестициям в оборону Европы. Он заявлял, что расходы на военные нужды должны быть установлены на уровне около 3-3,5% ВВП – этот вопрос французский лидер намерен сделать ключевым на внеочередном европейском саммите, запланированном на 6 марта.

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