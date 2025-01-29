Это не что иное, как подготовка к выборам: Головань заявил, что для политического давления на семью Порошенко использовали ТЦК

Провластные медиа ресурсы начали очередную информационную атаку против лидера "Европейской Солидарности", пятого Президента Петра Порошенко, его семьи и членов его команды.

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Об этом заявил адвокат Игорь Головань в своем блоге.

По его словам, в самые тяжелые дни июля 2014 сын пятого Президента Алексей Порошенко пошел служить в АТО добровольцем, был командиром минометного расчета под Краматорском. Для уменьшения риска давления на пятого Президента со стороны россиян в случае попадания в плен Алексей служил под другой фамилией, являющейся распространенной в мире практикой (так называемое nom de guerre).

"В 2019 году по завершении своей парламентской каденции младший лейтенант Алексей Порошенко заключил контракт с международной компанией и уехал для работы за границу. В связи с этим в установленном законом порядке он был снят со всех видов учета – военного, налогового, паспортного – свыше 5 лет назад. Удостоверение офицера сдано на хранение в Печерский ТЦК Киева. Справка о снятии по всем видам учета предоставляется", – написал адвокат и обнародовал скриншот справки.

Головань отметил, что руководство ТЦК Печерского района было своевременно уведомлено об этом, с предоставлением всех необходимых документов. не было, это прямое нарушение законного порядка и превышение власти, подчеркнул адвокат.

"Никаких оснований утверждать, что он незаконно уклоняется от военной службы, в ТЦК не было и нет", – подчеркнул Игорь Головань и отметил, что обвинение Алексея Порошенко в уклонении является политической провокацией, что недопустимо.

Адвокат добавил, что тысячи украинских мужчин, законно выехавших за границу до 24 февраля 2022 года, находятся в аналогичном статусе и не являются нарушителями закона. ТЦК.

По словам юриста, обвинения Алексея Порошенко в "уклонении" были созданы искусственно, для этого в политические манипуляции втянули ВСУ и заставили ТЦК нарушить закон.

"Руководство Печерского ТЦК знало, что по старому адресу г.Киев, Грушевского 9 Алексей Порошенко уже более 5 лет не проживает. Следовательно, направлять в этот адрес повестку оно не имело ни формального права, ни фактических оснований, потому что законно снятые с учета не подпадают под юрисдикцию ТЦК своего бывшего района, а законной целью направления повестки есть реальное информирование лица, а не только формальное создание оснований утверждать, что "повестка своевременно не получена", – пояснил адвокат.

Юрист подчеркнул, что обществу следует понимать: в случае с сыном Порошенко ТЦК было использовано для политического давления на оппозицию, "что не что иное, как подготовка к выборам", которая ведется в разгар войны.

"Деятельность Петра Порошенко и его семьи раздражает власть, поскольку именно власть должна обеспечивать ВСУ – вместо этого это делает лидер оппозиции. По указанию власти открыто уголовное производство и против Фонда Порошенко, передавшего в войска техники, дронов и вооружения более чем на 6 миллиардов гривен. Поскольку руководством страны принято решение использовать давление на членов семей как политический инструмент, начиная с этого дня мы будем тщательно отслеживать выполнение закона о мобилизации в отношении действующей власти и ее окружения", – заявил адвокат.

Игорь Головань также сообщил, что адвокаты Алексея Порошенко уже заплатили за него штраф, но без признания какой-либо вины с его стороны. В дальнейшем будут немедленно приняты юридические меры для снятия ареста с его счетов, закрытия производства и отмена самого незаконного штрафа. Юристы также будут обжаловать в суде незаконные действия ТЦК и потребовать от правоохранительных органов привлечения виновных к ответственности за превышение служебных полномочий.