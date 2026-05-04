Это лето будет тем моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше, – Зеленский

Ближайшие месяцы могут стать переломными в развитии войны России против Украины. Летом Кремль будет определяться со своими дальнейшими шагами – продолжать эскалацию или переходить к переговорам.

Украина и партнеры должны повлиять на этот выбор. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Армении.

Он заявил, что именно это лето станет моментом, когда российское руководство будет принимать ключевое решение относительно дальнейших действий.

"Это лето будет тем моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше. Расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям. И мы должны толкать его в направлении дипломатии", – сказал президент.

Глава государства обратил внимание на подготовку России к параду 9 мая. По его словам, в этом году мероприятие может состояться без демонстрации военной техники.

"Это будет впервые за много лет, когда они не могут позволить себе присутствие вооружения на параде", – отметил президент.

Он добавил, что даже воздушное пространство во время мероприятия будет максимально контролируемым, что также свидетельствует об изменении ситуации.

Кроме того, президент подчеркнул важность санкционного давления на Россию, в частности поблагодарил за принятие нового пакета ограничений.

"Мы должны продолжать давить санкциями на них. Я благодарю за 20-й пакет санкций. Благодарен всем лидерам Европейского Союза за это", – сказал он.

По его словам, санкции, направленные против нефтяного сектора, промышленности и банковской системы России, уже дают результат и должны быть усилены. Отдельно он подчеркнул, что идея снятия санкций неприемлема.

Зеленский также отметил, что поддержка Украины должна оставаться стабильной, пока идет война.

Он подчеркнул важность военной помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны и обеспечения ракетами для защиты от атак. По его словам, Украина также способна развивать собственное производство вооружения для усиления обороноспособности.

Отдельно президент отметил необходимость подготовки к возможному сценарию, если Россия не прекратит войну.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, однако для этого нужен действенный дипломатический формат.

"Европа должна быть за столом любых переговоров", – заявил президент.

Также он добавил, что Украина поддерживает контакт с США, но важно сформировать общую европейскую позицию для дальнейшего диалога с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 апреля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор.

Российский диктатор рассказывал президенту США о выдающихся "победах" РФ на поле боя и заявил о готовности объявить однодневное "перемирие" на 9 мая, когда в Москве будет проходить пусть и усеченный, но парад.

Украина никаких предложений от РФ по этому поводу не получала. Но министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявление Кремля о "перемирии", он считает, что россияне сделали его, чтобы "понравиться США".

