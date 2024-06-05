Это крайне важно для страны: Порошенко призвал Раду более ответственно относиться к кадровой политике

Петр Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады призвал депутатов прекратить безответственные голосования за кадровые решения, крайне важные для страны.

Он напомнил, что в парламентско-президентской республике, которая в соответствии с Конституцией является Украиной, высший законодательный орган должен брать на себя ответственность за ситуацию в государстве.

"Завтра в этой Верховной Раде по слухам будут голосоваться крайне важные кадровые решения. Но депутаты по состоянию на сегодняшний день никакого представления не имеют, за кого они будут голосовать. Это очень яркая демонстрация нарушения Конституции по части функций парламента в парламентско-президентской республике. Потому что именно депутаты несут ответственность за качество кадровой политики. А у нас – одни идут без отчета, другие приходят без видения. И послушная часть Рады молча голосует за все это", – констатировал Петр Порошенко.

"Мы сейчас должны продемонстрировать другой подход. В парламенте и стране должна быть создана коалиция национального единства. Должна быть распределена ответственность. Я уверен в том, что мы, наконец, должны принять ответственные решения. Потому что в правильность политики не верят даже зрители единого антиконституционного марафона", – отметил Порошенко.

"Вы докатились до того, что впервые с 2014 года в стране появились темники, и об этом заявили журналисты", – возмутился Порошенко.

Он отметил, что снова появились списки людей, которым запрещен доступ к медиа.

"Были исключены из эфира абсолютно незаконно, без решения суда три телевизионных канала. Средства же государственного бюджета используются для властных Telegram-каналов, которые проводят информационную политику вроде "славянского мальчика", дискредитируя оппонентов. Там был Порошенко, депутаты Европейской Солидарности, депутаты других оппозиционных фракций, Залужный. А сегодня уже появился Сырский и военное руководство", – подчеркнул пятый президент.

"Мое требование: остановитесь и не делайте шагов, подрывающих доверие к наиболее уважаемой части общества – Вооруженным Силам Украины", – призвал Порошенко.