'Это историческое событие': в Польше назвали дату визита Байдена в страну и раскрыли детали программы

Президент США Джо Байден 20-22 февраля приедет в Польшу. В ходе визита он выступит с речью в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, а также проведет переговоры с президентом Анджеем Дудой и лидерами "Бухарестской девятки".

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Как отметил посол США в Польше Марк Бжезинский, американский лидер прибудет в Варшаву вечером 20 февраля, пишет TVN24. Его выступление перед польским народом запланировано на вторник, 21 февраля, 17:30, в Аркадах Кубицкого. Мероприятие могут посетить все желающие.

"Это исторический момент", – оценил посол, пояснив, что глава Белого дома никогда еще не бывал в Польше дважды за год и нынешний визит – большая честь.

Место, где Байден будет произносить речь накануне годовщины широкомасштабной войны России в Украине, выбрано не случайно. Оно имеет символическое значение, поскольку Старый город и вся Варшава были разрушены во время Второй мировой войны и "возродились из пепла" – так будет и с Украиной, считает Бжезинский.

При этом посол отметил, что встреча Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским ни Варшаве, ни в Киеве не планируется.

Аркады Кубицкого – сооружение, возведенное по проекту польского архитектора Якуба Кубицкого в 1818-1821 годах возле королевского дворца в Варшаве. В 1944 году оно было взорван гитлеровскими войсками, но было восстановлено в 2006 году. Сейчас аркады предназначены для обслуживания туристов.

Напомним, в последний раз Байден посетил Польшу 25 марта 2022 года, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, в которой уже месяц длилась полномасштабная война с РФ. Тогда визит президента США проходил в рамках его экстренной миссии по укреплению обороны НАТО после жестокого вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в Белом Доме сообщили, что Байден приедет в Польшу, чтобы лично поблагодарить главу государства Анджея Дуду и весь польский народ. Эта страна играет большую роль для Украины с самого начала полномасштабного вторжения РФ;

– В конце января СМИ начали писать о том, что американский лидер Джо Байден посетит страны Евросоюза накануне 24 февраля. Впоследствии стало известно, что он приедет в Польшу, а визит может совпасть с годовщиной масштабного вторжения РФ в Украину.

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