"Это интересно": Трамп ответил, будет ли он приглашать Россию на зимний саммит G20

Американский президент Дональд Трамп пока не определился с решением о приглашении российской делегации на зимний саммит G20 в Майами. На предыдущей встрече присутствовал министр финансов России Антон Силуанов.

Видео дня

Об этом он заявил во время общения с журналистами. По его словам, окончательного решения глава Белого дома пока не принял.

"Это интересно, я об этом не думал… Нет, я об этом не думал. Это интересный вопрос. Я собираюсь немного подумать над этим", – отметил Трамп.

Незадолго до этого глава Белого дома сказал, что уже пригласил на саммит президента Польши Кароля Навроцкого, назвав его "замечательным лидером".

Визит Силуанова на саммит G20

Незадолго до этого глава американского Минфина Скотт Бессент поддержал решение Вашингтона пригласить на предыдущую встречу G20 в штате Северная Каролина своего российского коллегу Антона Силуанова, чем вызвали недовольство в Европе.

Чиновник объяснял это решение необходимостью поддерживать контакты с Москвой, если стороны стремятся завершить войну в Украине.

В то же время Минфин США не допустил журналистов нескольких СМИ, в частности Bloomberg и The Wall Street Journal, к освещению встречи министров финансов G20. Никаких объяснений в ведомстве не дали, но Бессент в комментарии Associated Press в воскресенье заявил, что это "не имеет никакого отношения к взглядам" журналистов или изданий.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай заблокировал принятие совместного коммюнике по итогам саммита G20. Причиной стали разногласия по поводу торговых дисбалансов и критика экономической модели КНР, которая в значительной степени зависит от экспорта. Поэтому вместо традиционного совместного документа после встречи было обнародовано заявление от имени председательствующей стороны – США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!