«Это имеет решающее значение»: Рютте назвал сумму, которую союзники выделили за год на закупку американского оружия для Украины

За последний год союзники Украины выделили более 10 млрд долларов на закупку американского оружия для поддержки Сил обороны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что эти поставки имеют решающее значение для защиты украинских городов и удержания фронта.

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Об этом генсек НАТО заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает сайт Альянса. Он призвал союзников оказывать Киеву военную помощь с "максимальной оперативностью", поскольку задержки стоят человеческих жизней.

Сколько денег выделили на американское оружие

По словам генерального секретаря НАТО, в течение года страны Альянса направили более $10 млрд на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL и через механизм американских зарубежных военных продаж.

Из этой суммы $3,5 млрд составляет кредит Европейского Союза в рамках программы поддержки Украины. Рютте назвал это конкретным проявлением сотрудничества между ЕС и НАТО и подтверждением того, чтоЕвропа усиливает поддержку Украины.

"Это имеет решающее значение, и это следует тепло приветствовать", — подчеркнул Рютте.

Рютте призвал не медлить с оказанием помощи

Генеральный секретарь НАТО также заявил о необходимости оказывать поддержку Украине с "максимальной оперативностью". По его словам, любые задержки с поставками вооружения напрямую влияют на жизни людей.

Отдельно Рютте подчеркнул важность инициативы PURL, в рамках которой военную технику и вооружение американского производства для Украины оплачивают страны НАТО и партнеры Альянса.

По его словам, поставки в рамках PURL продолжаются непрерывно и являются "абсолютно необходимыми" для помощи Украине в защите городов и удержании линии фронта.

Напомним, ЕС предусмотрел для Украины кредит в размере 90 млрд евро, часть которого планируется направить на оборонные нужды. В частности, Украина запросила более 2 млрд евро из этого кредита на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы усилить защиту критической инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку около тысячи ракет для систем ПВО Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan. На эти нужды предусмотрено около 3,2 млрд евро из кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Ожидается, что поставки ракет укрепят возможности Украины по защите от российских ракетных атак и помогут укрепить противовоздушную оборону.

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