'Это игра': Курносова указала на нюанс в отношении Трампа к Путину

Дональд Трамп часто действует публично так, что трудно понять его истинные намерения. Российская оппозиционерка Ольга Курносова объяснила, что публичный образ президента США – это скорее игра или маска, а не отражение реальной позиции.

Видео дня

По ее словам, многие шаги Трампа на международной арене следует рассматривать как тактические маневры, а не прямые проявления симпатии или неприязни. Об этом она сказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Курносова отметила, что его отношение к Путину отличается от поведения в отношении других лидеров, но истинных намерений никто не знает.

"Мы не знаем, как на самом деле Трамп относится к Путину. Все рассказы о том, что он его любит или что-то еще – это же гипотеза, а вовсе не уверенность. Я вообще считаю, что то, что мы видим, этот публичный Трамп – это маска, это игра", – сказала она.

Курносова подчеркнула, что переговоры и публичные заявления Трампа часто используются как отвлекающий маневр во время подготовки масштабных операций. Например, во время переговоров с Ираном одновременно готовились удары по ядерным объектам.

"Причем, так происходит уже второй раз. Первый раз переговоры должны были состояться, когда американцы ударили по ядерным хранилищам Ирана. Второй раз тоже велись переговоры, и в этот момент готовилась серьезная атака", – объяснила эксперт.

Она добавила, что Трамп озвучивает продолжительность операций до четырех недель, что позволяет осуществлять значительные действия. Курносова надеется, что его цель – смена режима в Иране, хотя конкретные фамилии потенциальных лидеров неизвестны.

"Не обязательно, что Трамп видит во главе государства наследного принца Реза Пехлеви, но и кого-то другого, возможно, даже кого-то из действующих в Иране лиц, которые, однако, будут готовы делать совсем другие вещи, которые будут готовы проводить демократизацию в стране и экономически поставить Иран в одну линию с другими странами Ближнего Востока", – сказала она.

Она также напомнила о внешнеполитическом контексте: The Washington Post сообщает, что Трампа уговаривали нанести удар одновременно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам Курносовой, современный режим Ирана является проблемой для всех государств Ближнего Востока, а не только для Израиля.

"Такой странный, казалось бы, дуэт. Потому что сегодняшний Иран аятолл – это кость в горле для всех стран Ближнего Востока, а не только для Израиля", – сказала она.

Как сообщал , президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование российской войны против Украины является одним из его ключевых приоритетов. При этом он вновь подчеркнул "глубокую ненависть" между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. Он выразил надежду, что переговоры на высшем уровне таки состоятся и война в Украине закончится.

