'Это фальстарт': Чалый выразил мнение, что настоящая широкомасштабная война будет не в Украине

Сейчас Украина переживает не лучшие свои времена, в дальнейшем ситуация ухудшится, однако уже вне территории нашего государства, Война, которая сейчас происходит в Украине, могла бы начаться в другом регионе, но диктатор РФ Владимир Путин сосредоточил ее здесь.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA выразил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиа-центра Валерий Чалый. Он уверен, что противостояния будут, но уже не на украинской территории.

"Это правда. Только это хуже, оно будет в мире. Потому что мы в полосе войн. По большому счету, эта война должна была начаться реально в Азии, в индокитайском регионе, все об этом говорили, стратегии были выписаны, что война там будет. Почитайте стратегию Нацбезопасности США, прогнозы Франции, Японии. В результате Путин взял и привел ее сюда. Это фальстарт. Широкомасштабная война должна переместиться в соседний регион, я верю в этот сценарий", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас Украина переживает экономический кризис, который, вероятно, закончится в 2030 году, поскольку после любого упадка следует ожидать роста.

На вопрос может ли Европа стать в ближайшей перспективе очень близким партнером Китая, большим, чем Соединенные Штаты, Чалый ответил, что есть вещи, которые трудно спрогнозировать. Он подчеркнул, что Европа вместе с Украиной насчитывает 500 миллионов граждан и должна играть значительную роль в геополитике, однако в настоящее время практически воздерживается от активных действий.

"Практически. То есть, может оказаться, что мир не следует делить на двоих, Китай, США (как сейчас он формируется), эдакий отзвук холодной войны "СССР против США". Европа, очевидно будет с Соединенными Штатами, потому что очень много серьезных связей. Закончатся эти разговоры с Канадой, эти государства и дальше будут союзниками из США. Не развалится блок НАТО. Можете меня поймать на слове. Даже если США попытаются заявить о выходе, хотя такого не случится. Я думаю, время пройдет, и этот баланс появится", – объяснил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины.

По его мнению, Китай может выиграть больше, чем Соединенные Штаты, Америка может иметь преимущество в краткосрочной перспективе, в течение нескольких месяцев или года. Однако Китай может одержать победу в среднесрочной перспективе. Одной из ключевых причин этого является углубление экономических связей между Китаем и Европой.

Также эксперт согласен с тем, что когда-то Китай рассматривал Украину как логистический хаб для входа в Европу.

"Да. Только Китай всегда хотел все. Они действовали вроде бы осторожнее, чем Дональд Трамп: тот заявляет много, и много нас раздражает. Но скажем честно: США точно помогают Украине, а Китай точно нет. Мы рефлексируем на Трампа, а Си ничего не говорим, что, например, его граждане убивают наших соотечественников", – подчеркнул Чалый.

Это создает опасный прецедент, когда на примере России становится очевидно, что все остается безнаказанным, поскольку Си Цзиньпин может воспринять это как сигнал к реализации собственных экспансионистских амбиций.

"Казалось бы, у Китая огромная территория, есть мощная "мягкая сила", их "один пояс, один путь", это тот инструмент, который давал Китаю невероятные дивиденды. Зачем было переводить в жесткую модель угрожать оружием Тайваню и продолжать это делать? их такой выбор", – отметил эксперт.

Хотя Китай, безусловно, укрепит свои позиции, по мнению Чалого, значительного раскола трансатлантического единства не предвидится. Однако, если после Трампа к власти придут еще более радикальные личности или если Дональд Трамп останется президентом на второй срок, это может привести к кардинальным переменам. В таком случае Китай может получить значительное преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Чалый рассказывал, что американская администрация должна решиться на альтернативную стратегию – поддержку Украины и давление на РФ. При ослаблении международной поддержки мир может скатиться к так называемому перемирию – временному прекращению огня, что, как показывает опыт, лишь откладывает новый виток войны.

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