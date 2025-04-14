'Это часть общей стратегии России': глава МИД Италии ответил Трампу на слова об 'ошибочном' ракетном ударе по Сумам

Кремль не "совершил ошибку", атаковав Сумы в воскресенье, 13 апреля, и убив десятки человек. Это часть всеобщей стратегии России.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, комментируя слова американского президента Дональда Трампа об "ошибочном" ракетном ударе по Сумам. Он также напомнил, что войска РФ оказались в Украине совсем не просто так.

"Я не знаю, какой была причина атаки. Но россияне решили ворваться в Украину, нарушая все нормы международного права. И совсем не ошибочно", – сказал Таяни.

Дипломат подчеркнул, что "когда вы ведете войну и совершаете подобные атаки, ошибки могут быть". В то же время он отметил, что эти ошибки неприемлемы, поскольку они "являются частью общей стратегии нападения на Украину".

По словам Таяни, даже если бы Россия хотела бомбить другую территорию, это все равно было бы частью агрессии. Министр также добавил, что Украина заявила о готовности к диалогу в отличие от страны-агрессора.

"Россия не хочет вести этот диалог, если она продолжает нападать и хочет продолжить войну, которую она спровоцировала, потому что война была спровоцирована ею. Таково мое мнение. И то, что произошло вчера, неприемлемо, потому что это часть неприемлемой агрессии против свободной независимой страны", - резюмировал Тая.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, продвигающий идею прекращения огня в войне РФ против Украины, назвал "ужасной вещью" российский обстрел Сум 13 апреля. Двойным ракетным ударом страна-агрессор убила 34 человека, более ста мирных жителей получили ранения. Американский лидер заявил, что "они совершили ошибку", но не указал, кого имеет в виду.

Ранее на очередное военное преступление России отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, назвав этот удар "трагическим напоминанием", почему президент Дональд Трамп якобы прилагает "столько усилий, чтобы покончить с войной и достичь устойчивого мира".

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