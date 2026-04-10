'Это была большая ошибка': Зеленский высказался об отказе Украины от ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал условия, на которых страна отказалась от ядерного оружия после распада СССР. Обещанные гарантии безопасности оказались недостаточными и не обеспечили реальной защиты государства.

Видео дня

Вопрос членства в НАТО мог стать справедливой компетенцией. Интервью для подкаста The Rest Is Politics.

Зеленский заявил, что отказ Украины от ядерного арсенала в рамках Будапештского меморандума стал стратегической ошибкой не только Киева, но и стран-гарантов. Речь идет о ядерных государствах, которые должны были обеспечить Украине действенную систему безопасности в ответ на разоружение.

Украина фактически передала значительную часть своего военного потенциала, включая стратегическую авиацию. Часть этой техники, сейчас используется Россией в войне против Украины.

Отсутствие четких и обязывающих гарантий, в частности в формате коллективной обороны или "ядерного зонтика", сделало договоренности формальными. Это и стало одной из причин нынешних вызовов в сфере безопасности.

Исторический опыт Украины должен стать уроком для международного сообщества о важности реальных, а не декларативных гарантий безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Киев заверил, что Альянс будет продолжать оказывать поддержку Украине и параллельно с этим давить на Россию. По его словам. Будущие мирные договоренности не должны стать повторением Будапештского меморандума или Минских соглашений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!