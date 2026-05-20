'Это бумеранг': Мельник резко ответил на жалобы РФ относительно атак дронов по Москве

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник ответил на жалобы постпреда России Василия Небензи относительно дроновой атаки на Москву 17 мая. Он подчеркнул, что все атаки по территории РФ являются ответом на агрессию Кремля против Украины.

Об этом Мельник заявил во время заседания Совета Безопасности ООН 19 мая. Он призвал российского коллегу прекратить жаловаться на страдания россиян.

"Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно", – сказал постпред Украины.

Он подчеркнул, что Украина не наносит удары по гражданским объектам на территории России.

"Никогда мы не нацеливаемся на гражданских. Мы только уничтожаем военные объекты полностью в соответствии с международным гуманитарным правом и его положениями", – подчеркнул Мельник.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 мая Москва и Подмосковье оказались под атакой дронов. Взрывы раздавались в ряде городов, россияне жаловались на пожары, сообщалось о поражении Московского НПЗ и крупного производителя полупроводников и электроники, а также об атаке на нефтеналивную станцию и аэропорт "Шереметьево".

Тем временем российская ПВО множила последствия атаки, нанося удары по жилым домам. Местные власти заявили о погибших и раненых.

Вскоре было официально подтверждено, что Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности Украины атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и нефтяную инфраструктуру России. В Московской области под удар попали несколько ключевых объектов, среди которых завод "Ангстрем", Московский НПЗ, а также нефтеперекачивающие станции "Солнечногорская" и "Володарское".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Он отметил, что война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа.

