'Это будет тяжелая работа, но мы трудолюбивы': Зеленский высказался о сотрудничестве с Трампом в случае его победы на выборах в США

Украина продолжит работать с Белым домом при любом исходе президентских выборов в США. В случае победы на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа эта работа будет "тяжелой", но украинцы "трудолюбивы".

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC. С изданием глава государства пообщался во время визита в Великобританию, где принял участие в заседании Европейского политического сообщества.

Зеленский заявил, что работа с Дональдом Трампом в случае его переизбрания президентом США будет "тяжелой работой, но мы трудолюбивы". Глава государства подчеркнул, что готов работать с любой властью в США.

Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как Трамп объявил, что в случае победы планирует назначить вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса. Этот 39-летний республиканец в свое время отметился заявлением, что ему "безразлично, что произойдет с Украиной".

Такой выбор усилил опасения, что поддержка, оказываемая США Украиной, будет свернута в случае победы Трампа на выборах в ноябре. Однако Зеленский надеется, что этого не произойдет.

"Возможно, он (Трамп. – Ред.) действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", – отметил глава государства.

Напомним, ранее Трамп упомянул о хороших отношениях с Путиным. Эксцентричный кандидат на возвращение в Белый дом заявил, что "не любит санкции", поэтому допустил их смягчение против РФ в рамках своего "мирного плана" для Украины.

Также Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы "заставил Россию и Китай пожениться".