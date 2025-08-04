Обороняли Украину на самых горячих направлениях: Зеленский в Харькове навестил раненых украинских воинов. Видео

Президент Владимир Зеленский посетил одно из медицинских учреждений Харькова, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины, раненые на передовой. Среди них – защитники из самых горячих направлений: Покровского, Волчанского и Купянского.

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Во время визита президент лично пообщался с бойцами. Он поблагодарил их за службу и вручил государственные награды – ордена "За мужество" III степени и медали "За военную службу Украине".

"Спасибо за то, что вы действительно защитили Украину. Искренне гордимся, что у нас такие воины – крепкие люди, классные, молодые, сильные. Желаю вам скорейшего выздоровления", – сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил боевых медиков, которые работают с ранеными и помогают им на пути к восстановлению. За преданную службу он вручил им медали "За воинскую службу Украине" и "За спасенную жизнь".

Зеленский отдельно проверил работу мобильного полевого госпиталя, который ранее использовали на фронте. Сейчас его интегрировали в систему одного из медучреждений для расширения возможностей помощи раненым.

Что предшествовало

Ранее Владимир Зеленский посетил украинских военнослужащих, которые проходят восстановление после ранений в одном из медицинских реабилитационных центров Министерства внутренних дел. Он вручил бойцам награды и поблагодарил за преданную службу.

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