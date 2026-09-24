"Этих парней нелегко взять в плен живыми": Зеленский рассказал о военных из КНДР, воюющих против Украины. Видео

Украина недавно отправила двух северокорейских военнопленных в Республику Корея. Одного из них было нелегко взять в плен живым, поскольку, осознав неизбежность плена, он пытался покончить с собой.

Видео дня

При этом этот военный был шокирован тем, что ему не удалось умереть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Двух военнопленных отправили в Республику Корея

"Недавно мы отправили двух северокорейских военнопленных в Республику Корея. Этих ребят нелегко взять в плен живыми", – сказал Зеленский.

По его словам, один из военных, когда понял, что его возьмут в плен, пытался покончить с собой.

"И он был в шоке от того, что судьба не позволила ему умереть", – отметил президент.

Как воспитывают людей в КНДР

Зеленский заявил, что в Северной Корее людей воспитывают таким образом, что они лишены свободы и права выбора.

"Вот так воспитывают людей на севере. У них отнимают свободу. У них отнимают право выбора. И им вбивают в головы, что они должны умереть, как бы там ни было", – сказал президент.

Он также задал вопрос, стоит ли давать такой силе больше времени для того, чтобы она научилась воевать.

"Вы действительно хотите дать такой силе ещё больше времени, чтобы она научилась воевать?" – заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея отправила в Россию от 30 до 50 тысяч военнослужащих. По его словам, российская сторона дала им возможность получить опыт реальных боевых действий и пройти подготовку, в частности в работе с беспилотниками.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военных КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, действующих на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!