'Эта война касается всех нас': Франция призвала страны ООН ответить на агрессию России

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что война, начатая в Украине российским диктатором Путиным, угроза глобальному порядку и вызовом стабильности во многих сферах для всего мира. Там призвали ООН наказать агрессора для того, чтобы избежать новых войн.

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Об этом сказала глава ведомства Катрин Колонна в понедельник, 17 июля, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ. Она заявила, что не только Европа, но и весь мир обязан признать: если согласиться с тем, что сила может преобладать над правом, то суверенитет и территориальная целостность будут попираться безнаказанно.

"Эта война касается всех нас также потому, что ее последствия тяготят людей во всем мире, особенно в самых бедных и уязвимых странах, а также потому, что российская агрессия несет слишком много негативных последствий в мире", – подчеркнула глава МИД Франции.

Колонна добавила, что агрессия России нарушила все принципы ООН и Москва должна понести за это наказание. Ответственность, по ее словам, должна быть положена на каждого преступника, который совершал в Украине военные преступления.

Кроме того, в приоритете должно быть обеспечение безопасности гражданских ядерных объектов в Украине, в частности, Запорожской АЭС.

Глава МИД Франции подчеркнула, что Украина продолжает стремиться к диалогу, в основе которого лежат общие международные принципы.

"И поэтому мы это поддерживаем, и эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", –подчеркнула Колонна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция упростит процесс военной помощи Украине. Изменения произойдут как на этапе закупки оружия, так и на этапе его транспортировки в нашу страну.