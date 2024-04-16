Эта проблема существует и это беспокоит Украину: Сеть о российском влиянии на Республиканскую партию США

В США уже открыто говорят о российском влиянии на действия некоторых представителей Республиканской партии. Так, республиканец Майкл Тернер, возглавляющий спецкомитет Палаты представителей по разведке, заявил, что некоторые его однопартийцы, члены Конгресса, транслируют российскую пропаганду о войне в Украине. Ранее конгрессмен Маккол заявил, что российская пропаганда "заразила большую часть моей партии".

Эта проблема действительно существует, но она носит ограниченный характер. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Очень хорошо, что сами республиканцы это понимают и пытаются бороться с таким явлением. Среди них много политиков, конгрессменов, сенаторов, которые являются сторонниками подхода Рейгана. То есть решимости во внешней политике и политике сдерживания агрессора. Я общался с председателями комитетов по вопросам обороны и иностранных дел и они республиканцы-рейганисты, и поддерживают Украину", – отметил Мережко.

При этом по его мнению эти пророссийские республиканцы являются маргинальными фигурами, поэтому не делают общей погоды. То есть не оказывают большого влияния, но все равно это беспокоит Украину, ведь Россия часто пользуется таким ходом событий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– США уже больше 5 месяцев не могут согласовать пакет помощи для Украины из-за противостояния между администрацией президента США Джо Байдена и Республиканской партией и экс-президентом Дональдом Трампом.

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