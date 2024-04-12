Поддержка от США не прекратится, но нам надо проявить терпение. Интервью с Мережко

9 апреля Конгресс США вернулся к работе после каникул. В Белом доме отмечают, что пакет военной помощи для Украины, который не могут принять уже более 5 месяцев, должен быть вынесен на голосование как можно скорее. В то же время, по последней информации, Палата представителей может вернуться к рассмотрению законопроекта только через несколько недель. То есть голосование вряд ли состоится до середины апреля, а возможно, затянется и на более длительный срок. Это связано с тем, что часть Республиканской партии все еще скептически настроена относительно помощи Украине.

В США, чтобы убедить "блокирующих пакет помощи Украине", приехал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, который провел встречу с экс-президентом США Трампом и республиканцами в Палате представителей.

Своими мыслями насчет выделения Штатами военно-финансовой помощи для Украины с OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

– Предполагалось, что после перерыва, который закончился 9 апреля, Палата представителей в первую очередь возьмется за законопроект помощи для Украины. Но уже известно, что этот вопрос отложен. То есть, с одной стороны, американская элита заявляет, что понимает угрозу, которую представляет Путин для Украины, Европы и Штатов. С другой – более пяти месяцев Штаты не могут принять пакет помощи.

– Главная причина связана с предвыборной гонкой в США. Чем дальше, тем более ожесточенной становится борьба между кандидатами в президенты. И, к сожалению, вопрос помощи Украине стал заложником этой внутренней политики. Но вместе с тем нужно оставаться оптимистами, и основания для этого есть. По своему опыту общения с коллегами, с председателями комитетов, в том числе в Конгрессе, я знаю, что существует жесткая двухпартийная поддержка.

Проблемной остается позиция так называемых крайних республиканцев, ориентирующихся на Трампа. Но с ними стараются работать как сами республиканцы, так и Белый дом. Насколько я знаю, переговоры продолжаются. Речь ведь не только о помощи Украине. В общем пакете также помощь Израилю и Тайваню. А это важные стратегические приоритеты для Штатов. Потому борьба продолжается, есть и другие варианты.

– Долгое время республиканцы просто тормозили выделение помощи Украине, не предлагая других вариантов. И вот всерьез начали рассматривать инициативу о возможном предоставлении средств в виде кредита. Идея появилась из предложения Трампа. Пока неизвестны конкретные подробности. Насколько вариант кредита привлекателен для Украины?

– Что касается кредита, то это мне напоминает своего рода ленд-лиз, также некий заем, который нужно отдавать. Речь идет не только об СССР во время Второй мировой войны, но и о Великобритании. То есть здесь срабатывает в определенной степени исторический прецедент. В нашей нынешней ситуации мы понимаем, что, скорее всего, надо будет согласиться и на такой вариант.

Но, во-первых, это будет кредит без необходимости платить проценты. И, во-вторых, он может быть отменен в будущем. В нашей ситуации главное – получить своевременную военную помощь, дальше уже будем разбираться, что и как. Конечно, нам бы хотелось, чтобы был реализован первый вариант – прямая помощь. И мне кажется, это может быть какой-нибудь смешанный вариант. Частично ссуда, а частично – прямая помощь.

– В США уже открыто говорят, что республиканцы и их кандидат Дональд Трамп должны вспомнить, что они партия Рональда Рейгана, и поддержать Украину, когда российские войска готовятся к масштабному наступлению в мае или июне. Республиканец Майкл Тернер, возглавляющий спецкомитет Палаты представителей по разведке, заявил, что некоторые его однопартийцы, члены Конгресса, транслируют российскую пропаганду о войне в Украине. Ранее конгрессмен Маккол заявил: российская пропаганда "заразила большую часть моей партии". На ваш взгляд, насколько сегодня российское влияние реально в отношении республиканцев?

– Эта проблема действительно существует, но она носит ограниченный характер, и очень хорошо, что сами республиканцы это понимают и пытаются бороться с таким явлением. Среди них много политиков, конгрессменов, сенаторов, которые являются сторонниками подхода Рейгана. То есть решимости во внешней политике и политике сдерживания агрессора.

Я общался с председателями комитетов по обороне и иностранным делам, они республиканцы-рейганисты и поддерживают Украину. К сожалению, есть определенные маргинальные фигуры, и они не делают общую погоду. То есть не оказывают большого влияния, но все равно это беспокоит, ведь Россия часто пользуется таким ходом событий.

– Президент Зеленский заявил, что без поддержки США Украине будет трудно не только победить, но и выжить. При этом, даже если помощь будет одобрена в ближайшее время, задержка послужила четким сигналом, что будущая поддержка не гарантирована, особенно с учетом президентских выборов в США в этом году. Есть ли надежда, что Штаты решат свои внутренние проблемы и начнут работать с Украиной по-прежнему?

– По-моему, нам действительно будет сложнее получать помощь до выборов, потому что внутриполитическая борьба будет только обостряться. Здесь нужно проявить терпение.

Но у нас очень много друзей в Конгрессе, понимающих опасность России, в том числе для Европы и США. И они также понимают, что это война на истощение, которую выигрывает тот, кто получает систематическую поддержку. Поэтому, хотя это будет сложнее, поддержка не прекратится.

– Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон посетил США, где встретился с Трампом, чтобы убедить его в необходимости поддержки Украины. По информации, которая есть сегодня, ему это не удалось. На ваш взгляд, можно ли вообще убедить Трампа в вопросе украинской помощи?

– Трамп – опытный политик. И в разговоре с ним нужно находить соответствующие аргументы, чтобы показать, что блокирование помощи для Украины вредит интересам как США, так и его собственным. Надо искать подходящие аргументы и людей, которые могут донести это до него. Я считаю, что президент поступил очень правильно, когда публично пригласил его приехать в Украину.

– Это не впервые, но Трамп же отказывается…

– По крайней мере, мы готовы его принять. Есть много людей, украинских политиков, готовых доказать необходимость поддержки Украины как для самого Трампа, так и для его страны.

– Возвращаясь к визиту Кэмерона, он заявил, что есть определенные шаги, свидетельствующие, что на саммите G7 в начале лета будет представлена дорожная карта использования российских замороженных средств для нужд Украины.

– Это чрезвычайно важный вопрос для нас как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения справедливости. Например, когда наши партнеры говорят, что есть возможность купить артиллерийские снаряды, но нужны деньги. Именно эти российские средства и могут обеспечить такую возможность. Также решение этого вопроса придает уверенность, что мы не будем зависеть от внутренних политических проблем на Западе, а будем иметь системную поддержку, несмотря ни на что.

Каково будет решение G7, сейчас сложно сказать. Потому что есть страны, поддерживающие необходимость конфискации и передачи Украине активов РФ. Это Соединенные Штаты, Канада, Великобритания. Но есть и противники, в основном это европейские государства. Считающие, что это может создать опасный прецедент, который будет иметь негативные последствия для их экономических интересов. С этим нужно считаться.

Но я уверен, что какой-то компромисс будет найден. То есть политическое решение принято по этому вопросу. Теперь нужно правильно его оформить, чтобы у России не было шансов для обжалования.

– На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил передать под контроль НАТО управление контактной группой по поставке вооружения для нужд Украины, которое сейчас контролируется Штатами, и создать фонд помощи в 100 млрд. Этот шаг направлен на защиту от любых политических изменений после возможного переизбрания Трампа. Насколько действенно предложение Альянса?

– Сомнения есть относительно этой инициативы, но основная идея, насколько я понимаю, состоит в том, чтобы создать гарантии для Украины. Что будет стабильной поставкой военно-технической помощи. Чтобы мы не зависели от того, что происходит в политике той или иной страны. Это очень позитивная идея.

Второй элемент этой концепции – необходимо сделать так, чтобы был объективный критерий оказания помощи. К примеру, чтобы она рассчитывалась с точки зрения ВВП страны и определенного процента. Мы понимаем, что есть страны, например маленькие Эстония или Литва, – их помощь Украине даже превышает 2% их ВВП. Но у них небольшие бюджеты. И было бы справедливо, если бы более могущественные в экономическом плане страны, такие как Германия, Франция, также передавали, условно говоря, те же 2% от их ВВП. Это было бы справедливо. И это также создавало бы дополнительные гарантии стабильной помощи Украине.