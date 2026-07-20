"Эта атака не оставляет места для иллюзий": в МИД отреагировали на ракетный удар России по зерновозу вблизи Одессы

Российская атака на гражданское судно в Одессе 19 июля – это очередная "террористическая кампания" страны-агрессора. Вражеские ракеты попали в торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, загруженное кукурузой.

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Оно как раз выходило из украинского порта. В результате атаки есть погибшие и пропавшие без вести. В МИД Украины отреагировали на очередной циничный обстрел РФ по Украине. В ведомстве подчеркнули, что эта атака не оставляет места для иллюзий.

"Гражданское судно. Международный экипаж. Маршрут, обеспечивающий глобальную продовольственную безопасность. Путин видел в этом еще одну цель", – написал министр.

Он напомнил, что всего 18 июля Россия атаковала в Черном море еще одно иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В ходе обстрела один человек погиб, еще трое получили ранения.

"Россия умышленно использует свободу судоходства в качестве военной цели", – подчеркнул дипломат.

Сибига уточнил, что по поручению премьер-министра Сергея Корецкого Украина информирует Международную морскую организацию и международных партнеров о последних атаках России на гражданские суда. Также Киев поддерживает связь с правительствами государств, граждане которых погибли или получили ранения.

Что предшествовало

Днем 19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы. На борту находились граждане Сирии и Индии, а также гражданин Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на воскресенье, 19 июня,Киев подвергся воздушной атаке десятками ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество баллистических ракет, выпущенных по одному городу за всё время войны.

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