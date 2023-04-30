Есть прогресс: Кулеба рассказал новые детали о переговорах с партнерами по F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками насчет обеспечения нашей страны истребителями F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов.

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Об этом Кулеба сказал в субботу, 29 апреля, в эфире национального телемарафона "Єдині новини". "У нас есть четкие сигналы об этом", – отметил он.

Глава МИД добавил, что решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за Соединенными Штатами Америки, так как это истребители американского производства. Однако Киев тем временем не забывает и о других западных самолетах.

Такие машины нужны нам для того, чтобы более эффективно противостоять стране-агрессору РФ. Они способны приблизить победу Украины.

Напомним, что на американских истребителях F-16 уже сейчас готовы летать десятки украинских пилотов. В Воздушных силах говорят, что теперь нужно только политическое решение для начала подготовки бойцов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден испытывает давление со стороны членов своей партии по поставкам Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности. Это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США и демократическая партия.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не может медлить с деоккупацией своих территорий от российских захватчиков. Именно поэтому ВСУ не будут ждать предоставления партнерами самолетов F-16.

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