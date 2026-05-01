'Есть проблемы': дипломат объяснил, что стоит за звонком Путина Трампу

В разговоре российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могли сочетаться вопросы временного перемирия, возобновления переговоров и международных инициатив Кремля. Этот звонок показывает наличие проблем в России и потребность Москвы во внешних гарантиях.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

По словам дипломата, Путин инициировал звонок, чтобы обсудить возможное перемирие и попытаться привлечь Трампа как гаранта безопасности. Также, вероятно, речь шла о необходимости возобновить переговоры о завершении войны в Украине.

Веселовский объясняет, что сам факт звонка Путина Трампу может свидетельствовать о проблемах в России. Он говорит, что часть российской экономики, в частности нефтегазовая сфера и производство оружия, несет серьезные потери. Кроме того, пострадал туризм и доходы страны-агрессора.

"Сам факт, что именно Путин, в частности, звонит Трампу, свидетельствует о том, что проблемы действительно. Судя по нашим сообщениям, можно подумать, что вся Россия сегодня пылает. Но когда ты прочитаешь "Гардиан", "Ле Монд", "Нью-Йорк Пост" или "Блумберг", то ты видишь, что значительная часть РФ, ее наиболее привязанные к нефтегазоснабжению и обеспечению вооружением компоненты – значительная часть всего этого действительно пылает", – отметил дипломат.

Из-за этого, по его словам, ситуация в России становится финансово более сложной: деньги, которые обеспечивают войну против Украины, начинают заканчиваться, и расходы уже не компенсируются. Война, по оценке дипломата, становится убыточной не только на фронте, но и для экономики.

"Потери денег, которые должны обеспечивать фронт, Путин уже не сможет не считать. Война переходит в убыток. Речь идет не только о фронте, но и об экономике, которая этот фронт обеспечивает", – подчеркнул посол.

Также Веселовский отмечает, что в российском обществе накапливаются проблемы и меняются настроения, хотя люди не могут сделать из этого системных выводов из-за контроля власти. В то же время потери продолжают расти.

По его мнению, полноценных переговоров с Украиной не будет, потому что Кремль не готов признавать ее как равную сторону. Поэтому главный акцент Москва делает на переговорах с Соединенными Штатами, а не с нашим государством.

"Кремлевская власть не может идти на переговоры с украинским руководством. Не может принципиально, потому что в глазах российского населения это уничтожает легитимность, это делает легитимным украинское руководство", – сказал Веселовский.

Напомним, 29 апреля российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Кремлевский главарь заявил, что готов объявить перемирие 9 мая

Также OBOZ.UA сообщал, по данным ISW, диктатор Путин использовал свой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы подтвердить приверженность первичным военным целям. Кремль также в очередной раз попытался показать Вашингтону "неизбежную победу" России в войне против Украины.

