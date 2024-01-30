Есть осторожный оптимизм в отношении 50 млрд евро для Украины, – Порошенко из Брюсселя

Петр Порошенко в Брюсселе встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Главной темой всех его разговоров с европейцами была финансовая помощь Украине на 50 млрд евро, которую нужно срочно утвердить.

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Об этом пятый президент сообщил в Facebook.

"Благодарю Президентцев Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен за откровенный и серьезный разговор о долгосрочной поддержке Украины и нашем европейском будущем. Впереди сложный год и для Украины, и для мира. Должны объединить усилия ради совместной победы и крепкой объединенной Европы. После встречи с осторожным оптимизмом ожидаю положительных результатов заседания Европейского Совета 1 февраля о пакете многолетней помощи на 50 миллиардов евро для Украины", – написал Порошенко.

Он также обсудил необходимость срочно принять пакет финансовой помощи с Исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевченко.

"Обратил внимание на важность скорейшего начала вступительных переговоров и одобрения Механизма поддержки Украины на 2024–2027 годы в размере 50 млрд евро. Потому что членство в ЕС – это то, что украинцы добыли в борьбе, а финансовая поддержка поможет не только Украине, но и самому ЕС, который сегодня оберегают наши воины от российского нашествия", – убежден Порошенко.

Мы обсудили процесс реформирования Европейского Союза в контексте будущего расширения. Также отметил важность сохранения единства среди государств-членов ЕС в вопросе поддержки Украины и необходимость налаживания конструктивных отношений с Будапештом и Братиславой. Пригласил Мароша Шевченко совершить визит в Украину", – написал пятый президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во время выступления на Политической ассамблее ЕНП Петр Порошенко также призвал европейских партнеров срочно принять решение о выделении финансовой помощи для Украины. Порошенко обсудил вопрос одобрения Механизма поддержки Украины на 2024-2027 годы и с Президентом ЕНП Манфредом Вебером.

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