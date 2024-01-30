Это вопрос сохранения нашей страны: Порошенко в Брюсселе призвал ЕНП обеспечить принятие 1 февраля помощи Украине на €50 млрд

Петр Порошенко в Брюсселе, выступая на Политической ассамблее Европейской народной партии, призвал представителей крупнейшей политической группы Европарламента сделать все, чтобы как можно быстрее принять решение о помощи Украине на 50 млрд евро. В ходе встречи с президентом ЕНП Манфредом Вебером Порошенко также обратился к партнерам, чтобы обеспечить одобрение многолетней финансовой помощи на заседании Европейского совета, использование возможностей Европейского фонда мира для нужд ВСУ и средств из замороженных российских активов для восстановления Украины.

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Об этом пятый президент сообщил в Facebook.

"Было бы очень важно иметь 1 февраля, в четверг, решение о пакете в 50 миллиардов евро. Никакие европейские скептики не могут остановить мощную команду ЕНП. Я действительно держу кулаки и готов делать все возможное. Необходимо предоставить Украине стабильную финансовую помощь для поддержки экономики военного времени. Еще одна очень важная вещь – усиление санкций против России", – отмечает Порошенко.

"Сейчас приближаются выборы в Европарламент. Почему это так важно для нас, украинцев? Потому что для нас это вопрос выживания. Это вопрос сохранения нашей страны. Обеспечить победу ЕНП на выборах, не позволить популистам разрушить Европу и убить Украину. Выборы в общей сложности проведут более 70 стран, 4,2 миллиарда человек. Вся Европа. И нам нужно, чтобы острой темой на протяжении большей части выборов была война в Украине, развязанная Россией против свободы, против демократии, против нашего государства и против демократического процесса на всем континенте и во всем мире", – сказал Порошенко.

Пятый президент также уверен: расширение Евросоюза будет означать укрепление Евросоюза.

"Мощный голос ЕНП здесь очень важен, и мы благодарны за сильную политическую поддержку семьи ЕНП для предоставления Украине статуса кандидата. Без ЕНП, без Урсулы фон дер Ляйен, без Европейской комиссии, без Европейского парламента этого просто не может произойти", – отметил Порошенко.

"Знаете, сколько украинцев сейчас мечтают, поддерживают, голосуют за членство в Европейском Союзе? Более 90%. Мы самая еврооптимистичная нация на континенте. Я заложил это в украинскую Конституцию, и, поверьте, у каждого из нас Европейский Союз в сердце. Так же как у всех вас", – констатирует Порошенко.

Европейская народная партия – это крупнейшее политическое объединение Евросоюза, которое включает 84 партии и партнеров из 44 стран, президента Европейской комиссии, президента Европарламента, 12 глав государств и правительств ЕС и 3 не входящих в ЕС, 9 членов Еврокомиссии и крупнейшую группу в Европейском парламенте.

"Европейская Солидарность" официально вошла в Европейскую народную партию в 2019 году, а сотрудничество с ЕНП началось еще в 2014-м. 13 февраля 2023 года Петр Порошенко сообщил, что партия "Европейская Солидарность" выполнила необходимые условия для получения статуса ассоциированного члена Европейской народной партии. "Европейская Солидарность" официально получила статус ассоциированного члена Европейской народной партии 10 марта 2023 года.