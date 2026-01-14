'Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы': Зеленский и Федоров определили первые приоритеты Минобороны

В среду, 14 января, президент Владимир Зеленский провел совещание с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым. В ходе разговора стороны определили ключевые направления оборонного ведомства.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что вскоре Федоров объявит состав обновленной команды.

Зеленский очертил ключевые приоритеты для Минобороны

"Совещание с министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Благодарен парламентариям за поддержку Михаила. И сразу определили первые приоритеты Министерства обороны. Главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее", – написал украинский лидер.

Второй ключевой задачей, по оценке Зеленского, является существенное усиление технологической составляющей во взаимодействии с военными для сдерживания наступления армии РФ, а также решение проблем с обеспечением фронта.

С этой целью в ближайшее время проведут оперативный аудит оборонного финансирования, после чего Федоров предложит механизмы ликвидации имеющихся дефицитов.

"Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем с поставками дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, провести закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта", – говорится в сообщении.

Третьей задачей глава государства определил подготовку Министерством обороны Украины системных решений по проблемам, которые накопились в работе ТЦК. Зеленский проинформировал об уже принятых шагах для справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами, однако есть необходимость значительно более широких изменений в процессе мобилизации, которые должны обеспечить большие возможности как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для функционирования экономики государства.

Напомним, 14 января Рада проголосовала за назначение нового министра обороны, и им стал Михаил Федоров. Его кандидатуру поддержали 277 народных избранников, еще 9 нардепов воздержались, 32 не голосовали.

Как писал OBOZ.UA, в начале января Зеленский сообщил, что глава Министерства цифровой трансформации получит новую должность в правительстве. Он станет руководителем Министерства обороны. Позже стало известно, что первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров подал в отставку.

