"Если РФ не хочет останавливать войну, надо остановить ее экономику": Зеленский об ударе по Запорожью, силе против врага и важных разговорах. Видео

Вечером, 10 августа, враг атаковал Запорожье. Спасатели, медики, полицейские, все службы помогают после удара российских бомб. Авиабомбы – по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть раненые.

Видео дня

Об этом в традиционном обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что все пострадавшие получат помощь.

"Спасибо каждому нашему работнику ГСЧС Украины, всем службам за то, что очень оперативно реагируете и всегда, при любых обстоятельствах сохраняете жизни людей", – добавил президент.

Главные тезисы из обращения Владимира Зеленского

– Сегодня россияне по всему периметру фронта, в прифронтовых громадах, в приграничных городах, наших селах – они снова продолжили забирать жизни. Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают – они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, – это путь, как убить Украину.

– Мы четко понимаем угрозы. Все партнеры, так же как мы, абсолютно четко понимают угрозы. Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, – нет. Поэтому нужны санкции, нужно давление. Сила нужна – сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику.

– Почти круглосуточно в эти дни мы говорим со всеми, кто уважает международное право. Будут еще встречи, будут еще контакты. Только за этот день я говорил с премьер-министром Швеции, с президентом Казахстана, с президентом Азербайджана.

– Также мы говорили с президентом Франции. Четкая поддержка нашей независимости, нашего суверенитета, территориальной целостности Украины. Надо как можно быстрее завершить войну честным миром. Честный мир нужен. Четкая поддержка того, что все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины. Так же как это должно быть и в отношении каждого другого независимого государства. Всех надо уважать. Спасибо всем, кто именно на такой позиции вместе с Украиной.

– Готовим со Швецией новые шаги в развитии нашей украинской боевой авиации – это может быть сильный проект на десятилетия.

– Я хочу также отметить отдельно наше энергетическое сотрудничество с Азербайджаном – и мы это очень, очень ценим. Сегодня с президентом Алиевым мы обсудили недавние российские удары именно по тем энергетическим объектам, которые связывают Украину и Азербайджан. Очевидно, что это – целенаправленные атаки. И не только по этим объектам, но и по нашему сотрудничеству. Для меня особенно ценно, что президент Азербайджана заверил, и это настроение также Украины, что мы продолжим сотрудничество несмотря на любые вызовы.

– Конечно, наша команда работает с Соединенными Штатами Америки – ни дня не останавливаем коммуникацию о том, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку – мы не допустим этого. Я очень ценю ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне. Ежедневно многие люди отдают свои жизни. Но единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует. Мы в Украине хорошо знаем Россию, и именно поэтому в чрезвычайно сложных условиях украинцы выдержали уже более трех лет полномасштабной войны. Мы обязательно защитим государство, защитим свою независимость. Спасибо всем, кто помогает.

– Сегодня был доклад главкома Александра Сырского. В том числе по Сумщине. Продолжаем вытеснять российские силы с нашей земли. Есть нужные результаты. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые защищают Украину, – нашу Сумщину, Харьковщину, нашу Донетчину, Луганщину, наше Запорожье, нашу, нашу Херсонщину. За успешные действия на Сумщине я хочу отметить прежде всего 33-й и 225-й отдельные штурмовые полки, также воинов Сил специальных операций.

– Спасибо вам! За стойкость и уничтожение оккупанта на Покровском направлении – это направление остается очень важным, очень сложным – отмечу 14-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии, воинов 155-й отдельной механизированной бригады, 1-го штурмового полка, 2-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады и аэромобильного батальона нашей "Семьдесят девятой".

"Спасибо каждому, кто на передовой, на боевых постах и задачах, каждому, кто бьется за нас, за Украину и наши национальные интересы как за себя самого. Чувствую вашу поддержку. Обязательно защитим Украину", – резюмировал свое обращение президент.

Напомним, что страна-террорист продолжает атаковать мирные украинские города. В воскресенье вечером, 10 августа, Россия обстреляла автовокзал в Запорожье. К сожалению, во время обстрела есть пострадавшие. Предварительно ранены 19 человек.

Кроме того, российские захватчики продолжают охотиться за гражданскими на Херсонщине. Оккупанты 10 августа убили еще трех мирных жителей. Еще несколько гражданских в результате ударов дронов получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, пока оккупанты на подконтрольной Украине части Херсонщины атакуют гражданских, украинские воины во временно оккупированных Олешках ударили по командному пункту одного из подразделений оккупационной армии. Враг потерял по меньшей мере 25 оккупантов погибшими, еще часть получила ранения.

Среди ликвидированных, по данным разведки – командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона, чей командный пункт был поражен высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил.

