Еще один шанс сказать миру правду: Зеленский планирует посетить интронизацию нового Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить инаугурационную мессу новоизбранного Папы Римского Льва XIV. Она состоится в Ватикане в воскресенье, 18 мая.

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Об этом Reuters рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, Зеленский поедет в Ватикан, если "позволят военные обязательства".

Украинский президент будет готов провести переговоры с любыми другими мировыми лидерами в кулуарах инаугурации Папы Римского.

"Он (Зеленский) планирует приехать, но вы знаете, что до (воскресенья) у нас есть еще несколько очень важных встреч. Конечно, во время войны трудно быть уверенным, но я знаю, что он будет рад быть в Риме в этот день", – сказал Ермак.

По его словам, Зеленский выразил искреннее желание принять участие в первой мессе Папы Льва XIV. Это не только жест уважения к Апостольской столице, но и символический шаг, который демонстрирует открытость Украины к диалогу, миру и духовным ценностям в сверхсложные времена.

"Приглашение президента в Ватикан – это еще один шанс сказать миру правду, призвать к солидарности и напомнить, что вера может быть силой не меньше оружия. Потому что даже в самые темные времена человечество ищет света. И мы уверены: тот, кто защищает жизнь, свободу и правду, всегда должен быть услышанным", – написал руководитель ОП.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 12 мая провел первый разговор с Папой Римским Львом XIV. Глава государства пригласил понтифика совершить апостольский визит в Украину.

Ермак сообщил, что во время телефонного разговора с Зеленским Папа Римский "очень тепло говорил об Украине. Он сказал, что готов сделать все возможное для достижения справедливого и длительного мира".

Руководитель ОП добавил, что реакция Папы Льва XIV на приглашение Зеленского посетить Украину была "очень, очень позитивной", но никаких конкретных обещаний сделано не было.

Чиновник также выразил благодарность Ватикану за поддержку наших гуманитарных инициатив, прежде всего работы над возвращением украинских детей, принудительно вывезенных в РФ, а также за усилия в создании условий для справедливого мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в своем первом полуденном благословении в качестве понтифика в воскресенье, 11 мая, Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине и в секторе Газа. Боевые действия, которые происходят сейчас в разных уголках мира, он назвал "фрагментарной Третьей мировой войной".

Между тем в СМИ сообщили, что Папа Римский Лев XIV, вероятно, посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Также среди первых стран, куда может поехать новый глава Католической церкви – Турция и Перу.

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