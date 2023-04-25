ЕС продолжает работать над совместным заказом боеприпасов для Украины, – Боррель

Государства Европейского союза продолжают работать над проектом совместного заказа артиллерийских боеприпасов для сил обороны Украины, которые борются с российским полномасштабным вторжением. Первый, второй и третий этапы реализации проекта уже выполнены.

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Об этом заявил Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам. Встреча состоялась в Люксембурге 24 апреля, передает "Укринформ".

В то же время, ЕС выполняет и собственные обязательства по помощи украинскому государству. Речь идет о поставках военного оборудования, оружия и боеприпасов.

По словам Борреля, общий объем военных поставок Украине от Евросоюза превысил 13 млрд евро.

"Я не могу привести вам конкретные цифры, но более 1000 ракет уже были предоставлены Украине, растет также количество боеприпасов, хотя она должна расти скорее в последующие дни", – сказал Боррель.

Второй путь обеспечения Украины боеприпасами, который предусматривал общий заказ производства боеприпасов, все еще нуждается в общем решении. В то же время, выделение для таких целей еще одного миллиарда евро уже было согласовано на уровне ЕС.

Как отметил дипломат, на этом этапе есть определенные разногласия, но работа продолжается.

Третий путь – увеличение возможности оборонной промышленности ЕС. Конкретные предложения по наращиванию оборонного производства вскоре должен представить еврокомиссар Тьери Бретон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия отказалась участвовать в плане стран ЕС по совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины. Глава МИД страны Петер Сиярто заявил, что Будапешт просто "желает мира".

В то же время CNN, ссылаясь на западных официальных лиц, пишет, что Украина продолжает накапливать боеприпасы перед ожидаемым контрнаступлением. А параллельно ВСУ наносят глубокие удары в тылу оккупантов.

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