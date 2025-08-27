Ермак и Умеров поедут на переговоры к Уиткоффу: Bloomberg назвало тему

Президент Украины Владимир Зеленский отправит высокопоставленных посланников в США для новых переговоров. Глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров могут встретиться со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом уже на этой неделе (до 31 августа включительно).

Видео дня

Об этом 27 августа заявило Bloomberg. Агентство ссылается на "источник, знакомый с планами", не раскрывая его имени.

Делегация из Киева готовится к поездке в Вашингтон

Официально встреча анонсирована не была. По информации журналистов, повестка дня будет сосредоточена на гарантиях безопасности для Украины и ожидаемой двусторонней встрече Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Собеседник Bloomberg назвал двух членов украинской делегации (Ермак и Умеров) и одного представителя американской стороны (Уиткофф). Неизвестно, будут ли участвовать в переговорах другие чиновники.

Визит в Соединенные Штаты состоится на фоне дипломатической активизации, последовавшей после встреч Дональда Трампа с Путиным в Анкоридже на Аляске (15 августа) и с Зеленским, а также европейскими лидерами в Вашингтоне (18 августа).

Попытки Трампа положить конец полномасштабному вторжению России, которое длится уже четвертый год, пока не принесли никаких результатов, подчеркнули в Bloomberg.

"Ранее Белый дом заявлял, что, по его мнению, Путин согласился встретиться с Зеленским и что планирование такой встречи уже ведется, хотя Кремль не подтверждал никаких подобных обязательств", – обратили внимание авторы статьи.

Как писал OBOZ.UA:

– Стив Уиткофф утверждал, что в ходе саммита на Аляске Путин якобы выразил желание закончить войну против Украины и заверял в этом Дональда Трампа.

– Уиткофф выразил надежду, что российско-украинскую войну удастся урегулировать до конца этого года. То же касается конфликтов между Ираном и Израилем, а также ХАМАС и Израилем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!