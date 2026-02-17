Ермак стремится затянуть переговоры по заключению мирного соглашения – The Economist

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак пытается затянуть переговоры о мире в Украине и максимально отсрочить подписание мирного соглашения. Делает он это через ряд членов переговорной группы, которые до сих пор находятся под его влиянием.

Видео дня

Об этом пишет The Economist.

"Часть украинской делегации, вероятно все еще находится под влиянием скандального бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, который ушел в отставку из-за коррупционного скандала", – отмечает издание.

В материале отмечается, что другая часть во главе с действующим главой ОП Кириллом Будановым считает, что интересам Украины лучше всего соответствует "скорейшее заключение соглашения под руководством Америки".

"Эта часть делегации опасается, что скоро может пройти время, когда можно принять соответствующие меры", – подчеркивает The Economist, добавляя, что ориентированные на Ермака переговорщики при этом "настроены гораздо менее решительно".

"Президент Украины Владимир Зеленский, видно, балансирует между этими двумя сторонами, но при этом имеет свои собственные идеи", – предполагает издание.