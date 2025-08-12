Ермак и Рубио скоординировали позиции Украины и США 'в преддверии следующих дипломатических шагов'

В понедельник, 11 августа, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Он, в частности, поблагодарил американскую сторону за усилия для достижения длительного и справедливого мира, отметив особую роль госсекретаря в этом процессе.

Об этом сообщает Офис президента. Также Андрей Ермак выразил благодарность спецпредставителю президента Соединенных Штатов по вопросам Украины генералу Киту Келлогу за поддержку нашего государства.

Отмечается, что глава Офиса президента проинформировал об активной коммуникации с партнерами, которая происходила в последние дни, в частности во время его встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Стороны скоординировали позиции накануне следующих дипломатических шагов, среди прочего, запланированных на этой неделе.

Андрей Ермак отметил, что для Украины приоритетом остается достижение справедливого и длительного мира. Также он акцентировал на необходимости безусловного прекращения огня, что станет предпосылкой для предметных переговоров о мире, и усиление давления на Россию для принятия ею реальных шагов на этом пути.

Руководитель Офиса президента отдельно поблагодарил за лидерство Дональда Трампа в стремлении завершить войну РФ против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 августа, провел брифинг в Белом доме. Он сделал ряд заявлений об Украине, войне в нашем государстве, развязанной Россией, и диктаторе Владимире Путине.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры хотят поговорить с президентом США Дональдом Трампом накануне его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор должен состояться после дипломатических переговоров между американскими, украинскими и европейскими чиновниками с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

