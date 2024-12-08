Среди самых опытных политических мировых лидеров нас осталось только двое. Это я и российский диктатор Владимир Путин.

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Такое неожиданное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время участия в программе "Встреча с молодежью", которая состоялась в Национальной библиотеке Шахинбей во время его визита в Газиантеп. Он также назвал их с Путиным отношения "действительно особенными".

"Нас осталось двое среди лидеров в мире. Сейчас только я и Путин. Я говорю это не потому, что это я", – заявил Эрдоган.

В частности, турецкий лидер назвал кремлевского диктатора "беднягой, уже имеющей срок полномочий 22 года". Также он неожиданно заметил, что "Путиных столько же. Конечно, сейчас процесс продолжается". Впрочем, он не уточнил, какой именно процесс.

"Я надеюсь, что мы продолжим эти диалоги. Меркель имела место в политике. После Меркель политика в Германии закончилась. Лидером, который мне нравится в Германии, является Шредер. Его любовь к нам была совсем другой", – заявил Эрдоган.

Президент Турции также рассказал, что во время Рамадана Шредер не пил пиво за столом, за которым он сидел. То есть выражал ему самый высокий уровень уважения.

"Он также время от времени приезжает в Турцию. Шредер занимает другое место в немецкой политике. Я надеюсь, что в нашей стране и в нашей стране найдутся такие политики, как Шредер", - резюмировал свое заявление Эрдоган.

Справка

Герхард Фриц Курт Шредер (нем. Gerhard Fritz Kurt Schröder) – немецкий пророссийский политик, бывший глава Социал-демократической партии Германии (1999-2004), федеральный канцлер ФРГ с 27 октября 1998 по 22 ноября 2005 года. Личный друг русского диктатора.

В 2005 году он инициировал вотум проигравшего доверия, а затем досрочные выборы в Бундестаг, которые также проиграл. Глава комитета акционеров компании Nord Stream AG, член правления Газпрома.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на эскалацию ситуации в Сирии, призвав к завершению гражданской войны, которая длится уже 13 лет. Он заявил, что Турция желает "мира и спокойствия" своему соседу и не имеет территориальных претензий к Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, турецкий президент считает, что вторжение России в Украину продемонстрировало слабость международной системы. При этом он подчеркнул, что конкуренция между государствами с каждым днем ​​становится все более разрушительной и агрессивной.

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