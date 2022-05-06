Экс-президент США назвал Зеленского Уинстоном Черчиллем нашего времени

43-й президент США Джордж Буш-младший после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал того "Уинстоном Черчиллем нашего времени". Он подчеркнул, что американцев вдохновляют стойкость и упорство Украины в противостоянии агрессии России.

Об этом Джордж Буш-младший написал в своем Instagram, поделившись снимком с видеоконференции с Зеленским. Он высказал благодарность украинскому гаранту.

"Я поблагодарил президента за его лидерство, пример и приверженность свободе, а также отдал должное мужеству украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не дрогнут в своей борьбе против варварства и бандитизма (президента РФ Владимира. - Ред) Путина. Американцев вдохновляют их стойкость и упорство. Мы будем продолжать поддерживать украинцев, когда они будут отстаивать свою свободу", – подчеркнул 43-й президент США.

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Напомним: темой разговора Буша и Зеленского была война против российских захватчиков. Украинский президент выразил благодарность американцам за настоящую помощь и искреннюю поддержку.

"Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка – если вы будете продолжать бороться так, как сейчас", – ответил 43-й президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джордж Буш вместе с другим американским президентом Биллом Клинтоном посетили украинскую церковь в Чикаго. Таким образом политики продемонстрировали свою поддержку Украине перед лицом российской агрессии.