Экс-посол Украины в Германии раскритиковал эту страну за дебаты по поводу поставок истребителей Украине

Бывший посол Украины в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за недостаточную, с его точки зрения, поддержку Украины. На этот раз Мельник возмутился из-за нежелания официального Берлина передавать украинской армии современные истребители.

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Дебаты по возможности передачи Украине западных самолетов дипломат назвал абсурдными. Об этом он написал в своем Twitter.

"Несколько слов об абсурдности дебатов. Воздушные силы ВСУ отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO & EUROFIGHTER, чтобы освободить наших людей под оккупацией. Но Берлин отвечает: как вы смеете требовать военные самолеты, мы настолько травмированы после 11-месячных родов Leopard.Невероятно!" – написал Мельник.

Это сообщение не оставило безразличными комментаторов из Германии.

"Господин Мельник, вы настолько дерзки и в отношении других европейских партнеров? Я не знаю, чем мы заслужили вашу ненависть... Возможно, тем, что отправляем танки, в отличие от некоторых других стран, которые, как сообщалось, их только пообещали", – пишет один из комментаторов.

"Да, Мельник становится невыносимо злым", - добавляет другой.

В то же время, комментаторы призывают Мельника взвешивать пользу и возможный ущерб от подобных резких заявлений.

"Господин Мельник. Украина должна получить поддержку, чтобы отразить российско-агрессорскую войну, однако, при всем уважении, об этом (передаче истребителей. - Ред.) речь не идет. Но, пожалуйста, молчите! Ваши заявления не помогают вашей стране. Ваши абсурдные требования приводят к уменьшению поддержки!" – пишет еще один комментатор.

В комментариях также вспомнили Мельнику его прошлые публичные требования, в частности, о передаче Украине немецких подлодок, для которых в Украине нет ни одного экипажа. В то же время некоторые комментаторы заметил, что претензии относительно истребителей, направленные именно к Германии, выглядят несколько предвзятыми, учитывая тот факт, что эта страна далеко не самая "летающая" в Европе – другие европейские государства имеют гораздо больше самолетов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров с союзниками по передаче нашему государству современных боевых самолетов. Вернувшись из поездки в Европу, глава государства заверил, что ему удалось достичь "очень важных договоренностей" по дальнобойным ракетам и танкам, а также боевой авиации.

В настоящее время главная задача украинской власти и дипломатов – трансформировать договоренности в конкретные поставки, документы и новые линии сотрудничества.