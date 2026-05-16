Экономика пошатнулась, на фронте – провал: война против Украины может обернуться крахом Путина, – американский профессор

Спустя четыре года кровопролитной полномасштабной войны, агрессия против Украины начинает превращаться в главную угрозу для путинского режима. Не реализовав свои больные амбиции по типу "Киев за три дня", Кремль зашел в тупик, а внутренняя стабильность России дает серьезные трещины.

Несмотря на бравурные заявления Кремля о "продвижении на всех фронтах", реальная ситуация для путинской армии выглядит катастрофической. Об этом в своей авторской колонке для The Guardian пишет американский профессор Раджан Менон.

Провал на фронте

По оценкам профессора, общее число убитых и раненых российских военных достигло чудовищной цифры в 1,3 миллиона человек. Кроме огромных потерь личного состава путинская армия столкнулась с дилеммой использования тяжелой бронетехники.

Массированные атаки бронетехники стали невозможны из-за повсеместного использования Украиной дронов, которые уничтожают скопления сил еще на подходе. В 2025 году Россия смогла захватить лишь 0,8% территории Украины, а в апреле 2026 года впервые с осени 2023 потеряла больше территорий, чем смогла оккупировать.

Экономика в свободном падении

Военные нужды создали "кадровый голод", который парализует гражданский сектор. По мнению американского профессора, рекордно низкая безработица в 2,2% – не признак здоровья, а следствие того, что миллионы людей либо на фронте, либо задействованы в производстве снарядов.

В первом квартале 2026 года экономика РФ сократилась на 0,3%. По данным торгово-промышленной палаты РФ, две трети малых предприятий не получили прибыли в начале года.

Война пришла в российские города

Для обычных россиян война перестала быть картинкой в телевизоре. Украинские дроны и ракеты регулярно наносят удары по целям в глубине страны – от Мурманска до нефтеналивных портов на Балтике. Постоянные пожары на НПЗ в Туапсе и Ярославле, закрытие аэропортов и атаки на Москву создают атмосферу незащищенности.

Профессор акцентирует, что угроза была настолько реальной, что Путин даже обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность трехдневного перемирия на 9 мая, чтобы избежать унизительного удара по Красной площади во время парада.

Менон подчеркивает, что даже самые преданные сторонники Путина начинают проявлять беспокойство. Глава КПРФ Геннадий Зюганов открыто напомнил коллегам об уроках 1917 года, когда тяготы войны привели к краху империи. Сам Путин перестал посещать фронт и усилил личную охрану, опасаясь за свою жизнь.

Профессор подчеркнул, что парад в Москве в 2026 году выглядел не как триумф, а как "реквием по военным амбициям Путина". Вместо короткой победоносной кампании он получил войну на истощение, которую Россия начинает проигрывать не только на поле боя, но и внутри собственных границ.

