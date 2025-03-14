Вхождение Украины в НАТО возможным станет лишь тогда, когда сменят своё мнение касательно такого вхождения Соединённые Штаты и половина Европы, а в Венгрии и Словакии поменяются правительства - за это время, кстати, те же Штаты успеют и выйти из НАТО, и войти в него снова.

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Впрочем, все эти пертурбации всё равно не заменят главного - полной необязательности мер, осуществляемых согласно знаменитой статье 5 Вашингтонского договора, в соответствии с которой каждый член НАТО будет предпринимать действия, которые сочтёт необходимыми, а чего каждый член (который то входит, то выходит) захочет, никому неведомо.

В таких условиях последней реальной функцией этого давно устаревшего и так же давно небоеспособного "агрессивного блока", нещадно раздираемого многочисленными внутренними противоречиями и стабильной нестабильностью - вследствие, в том числе, нового отношения Главной страны мира к этому жалкому пугалу, остаётся единственная:

быть разменной монетой на переговорах, то есть чем-то наподобие остатков курской области, которые с американской помощью пока что удерживает Украина.

На 76-м году немощный дряхлый старичок дожился.