Напередодні нападу на Україну російський фюрер відверто залякував лідерів Європи ракетними ударами.

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Зокрема премʼєр-міністрові Британії Путін сказав наступне: "Борисе, я не збираюся завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину"...

Судячи з березневої поведінки президента Макрона, канцлера Шольца, вони теж почули щось подібне та були дуже налякані погрозами ботоксного фюрера. Тому ми просили ППО, танки, РЗСО й арту, а нам давали каски та гранатомети.

Ще раз: всемогутнє та всезнаюче НАТО й гадки не мало про реальну ситуацію в російській оборонці, керівники найсильнішого мілітарного клубу планети перелякалися аж до політичного поносу.

Їхні заяви про "невтручання", про небажання бути втягнутими у "конфлікт в Україні" ми всі чули.

НАТО виправдовує лише те, що верховний бункер-командувач і сам вірив у "другу армію світу" і сильно прорахувався.

ЗСУ показали, що головна зброя кремля - зовсім не танки, ракети чи літаки, а - брехня та шантаж. Насправді, Путін може залякувати світ лише своїм голим задом.

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