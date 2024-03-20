Уничтожить систему украинского национального образования и сбежать?!

Чем больше анализирую так называемые "рехформы образования" под эгидой ДВОЙНОГО ГРАЖДАНИНА из МОН, тем больше убеждаюсь в их разрушительных последствиях.

Далее текст на языке оригинала.

По-перше.

Вважаю ненормальною і антидержавницькою практикою залучення на відповідальні посади з метою здійснення реформ сумновідомих освоювачів міжнародних грантів та ще й статусі ЗАБОРОНЕНОГО Конституцією подвійного громадянина.

По-друге.

Боротьба із "ЗАЙВИМИ" вчителями і викладачами, а відтак школами і вузами бездумним "АРИХМЕТИЧНИМ методом" є цілковитим невіглаством і шкідництвом.

По-третє.

Спроба реформувати українську освіту без врахування думки САМИХ ОСВІТЯН є зневагою до демократичних національних традицій та європейських норм – доведено табачніками-азаровими.

Саме тому ПРАВИЛЬНА ІДЕЯ оптимізації системи вищої та середньої освіти в руках невігласів і грантожерів перетворилася на повторення БІЛЬШОВИЦЬКОЇ практики 20-х років 20 століття щодо призначення КОМІСАРІВ замість РЕКТОРІВ і ВЧЕНИХ РАД в українських університетах.

Замість ґрунтовних пояснень КРИТЕРІЇВ, ПІДСТАВ і ТЕРМІНІВ реорганізації вишів від рехформаторів МОН чуємо лише одні пропагандистські лозунги і брехню. Але найсумніше, що головною підставою для реорганізації, точніше ЛІКВІДАЦІЇ, вузу часто густо стає субʼєктивний і корупційний фактор, а саме бажання якогось місцевого олігарха чи депутата ПРИХВАТИЗУВАТИ землю і нерухомість в центрі міста. Подібна ситуація нині із спробою знищити ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, на майно, землю, дослідне господарство і ботанічний сад, якого поклала око група бізнесменів на чолі із, прости Господи, народними депутатами. Посадовці ж, які на зустрічі в Університеті назвали його діяльність найкращою в регіоні, на наступний день. ..тишком нишком розпочали процес ліквідацїї?!

(Петиция о защите субъектности университетов в процессе оптимизации сети заведений высшего образования здесь)

Я вже мовчу про те, що МОНівські подвійні громадяни навіть не знають про реалізацію такими "ЗАЙВИМИ вишами" важливих проектів в межах Рамкової програми Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій "ГОРИЗОНТ ЄВРОПА". Для прикладу, в тому ж таки Поліському національному університеті, лише один із двох виграних проектів в рамках "ГОРИЗОНТ ЄВРОПА" передбачає залучення більш як 400 000 євро для реалізації актуального агроекологічного проекту у співпраці з десятками країн. Я вже мовчу про неадекватну систему визначення потреб у вузах для обласних центрів, бо багато Університетів, особливо агроекологічного профілю, як Поліський національний університет, є базою для навчання передовсім абітурієнтів із сільських районів кількох областей Полісся, а не лише міста Житомира.

На тілі цією кричущої некомпетентності рехформаторів триває лобіювання нової системи фінансування освіти, яка дасть змогу залучити бюджетні кошти в приватні виші. Звісно, а як же далі заробляти дурні кошти приватним вузам ківалова-поплавського і К.? Що цікаво, їхню, не надто законну освітню діяльність, канадські громадяни активно підтримують!

Про БЕЗУМНУ ІДЕЮ відмовити у фінансуванні ВСІМ ШКОЛАМ, де менше 45 школярів, напишу іншим разом. Бо економісти на українській освіті не знають, що у нас є школи у гірській місцевості, прифронтовій зоні, а багато невеликих сільських шкіл, у яких я мав честь бути, мали кращі показники із ЗНО чи НМТ, аніж у міських. Отож такі рішення повинні грунтуватися на реальному аналізі діяльності КОЖНОЇ школи, а не на лише одному арифметичному показникові.

А поки наше освітнє життя є таке як є:

– Президент закликає школярів, студентів, вчителів та викладачів повертатися в Україну;

– Премʼєр-міністр – народжувати трьох дітей;

– а подвійні громадяни з МОН щоденно працюють над тим, щоб вигнати закордон якомога більше наших дітей і вчителів?!

І це не дивно, бо як каже українська народна мудрість, вони трішки нацарюють в Україні і втечуть – в країну свого запасного громадянства!

А нам тут ЖИТИ, перемагати лютого ворога і творити ДЕРЖАВУ, якою ми будемо ПИШАТИСЯ.