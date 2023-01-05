'Движемся к победе': Зеленский провел заседание Ставки, ключевыми стали три вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем обсуждались три важных момента в войне с РФ.

Видео дня

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. "День начат с заседания Ставки верховного главнокомандующего. Три важнейших момента", – рассказал глава государства.

По его словам, в первую очередь заседание Ставки было посвящено анализу ситуации на фронте.

Во-вторых – просчету всех возможных дальнейших шагов противника.

И в-третьих, на заседании обсудили необходимость контроля обеспечения армии боеприпасами и техникой, в том числе разведывательными и ударными беспилотниками.

"Движемся к победе вместе!" – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января во время заседания Ставки президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР Кирилла Буданова. Он пообещал, что руководство Украины будет делать все для того, чтобы 2023 год стал годом победы.