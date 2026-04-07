'Две вещи являются принципиальными': Порошенко назвал ключевые приоритеты для Рады

Укрепление Вооруженных Сил Украины и выполнение обязательств для вступления Украины в Европейский Союз должны быть ключевыми приоритетами для Верховной Рады.

Об этом заявил в парламенте лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Две вещи являются принципиальными для нашего государства, тем, чем должна заняться сейчас в первую очередь Верховная Рада. Первое – укрепление Вооруженных Сил, поддержка, финансирование для приближения мира. И второе – это гармонизация законодательства, выполнение обязательств для ускорения вступления в Европейский Союз", – отметил политик.

Он подчеркнул, что Украина получила статус страны-кандидата, и "парламент должен быть адекватным, чтобы воспользоваться этим узким окном возможностей для того, чтобы мы реализовали эти возможности".

"Четыре месяца назад правительством Украины и Европейской Комиссией был согласован так называемый "план Утка-Кос". Десять шагов, которые должен был сделать парламент. Сколько шагов было сделано за эти месяцы? Ноль. Это ответственность парламента. Сколько стоит в повестке дня на сегодня, на завтра? Ноль. Мы не можем дальше действовать таким образом", – подчеркнул лидер "Евросолидарости".

Порошенко отметил, что его фракция требует внести в повестку дня законопроекты "плана Качка-Кос", законопроекты о запрете Telegram, о создании ВСК по дорогам и по инциденту в Черкассах, а также законопроекты, которые позволят нам обеспечить верховенство права.

"Я хочу подчеркнуть, фракция "ЕС" будет голосовать за те законопроекты, где мы принимали участие. Мы имели наконец встречи с представителями правительства. Председатель Верховной Рады был у нас. И там, где учтены наши предложения, включая военный сбор, голоса "Европейской солидарности" будут поддерживать это", – отметил Порошенко.

Он также призвал к созданию коалиции национального единства в парламенте.

Как известно, "Евросолидарность" требует направить средства военного сбора в целевой фонд для финансирования армии.