Этот год не будет таким, как 2023 год. Он не будет лучше или хуже, он будет другим. Мне удалось встретить этот год на Донбассе с военными и, конечно, это особая эмоция.

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Однак світ не живе нашими емоцями – навіть західний. Для Заходу 2022 став "гойдалками" від переоцінки російського режиму і недоцінки нас до розуміння, як він помилявся - і все це на фоні шоку від російської агресії. 2023 став для багатьох на Заході так само "відкриттям" в сенсі здатності цього режиму перейти на військові рейки, вдаючи "нормальне" життя, і обходити недосконалі санкційні режими, навіть сплачуючи за це чималу ціну.

На початку 2024 хороша новина для нас у тому, що все більшій кількості людей на Заході все менше подобається і набридає помилятися стосовно РФ. Це відчутно. В тому числі через сприйняття російського режиму не тільки як проблеми, а й загрози. Не дуже хороша у тому, що нові стратегічні плани Заходу будуть більш перспективними, а в нас часу немає.

Цей рік точно піде "не за планом", адже вибори у 70 країнах це гримуча суміш непередбачуваності та спроб автократів зробити світ менш демократичним.

Це основний виклик цього року – "хто кого" – демократії, навіть недосконалі чи авторитарні режими.

Немає ніякої гарантії, що демократії це змагання виграють і на Заході це добре розуміють. Як і розуміють, що тепер, після рішення почати переговори про вступ України до ЄС, йдеться про те, хто влас не встановлює кордони Європи і Заходу – вони чи РФ. Реакція Заходу на російську ракету у повітряному просторі Польщі ще один доказ, що Захід залишатиметься раціональним і не підніматиме ставки публічно, що я, до речі, вважаю помилкою, адже це сприймається у Москві як слабкість.

Відповідь Захід знайде, питання лише, чи готовий буде її задіяти та як саме – від якісно іншої допомоги для нас до того, що в РФ також щось може піти "не за планом".

Ми не наївні і не розраховуємо, що наші друзі пристануть на наші емоції, але Заходу це б не завадило – іноді потрібно не тільки показувати зуби, а й кусатися.