Конечно, эти два месяца ничего не изменили. Абсолютно. Всё равно, так сказать, ложечки нашлись. Но осадочек остался.

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На официальном сайте авторитетной — и демократической, и инициативной — социологической организации совсем недавно появились результаты чрезвычайно важного соцопроса, о которых я принципиально не скажу ни слова. Потому что эти соцрезультаты не предварялись пояснением причин, по которым от опроса до обнародования прошло около двух месяцев.

Кстати, проводивших этот опрос организаций было две. И от обеих — на этот счёт молчание. Хотя обычно для озвучки итогов хватает одного-двух дней. А тут — два месяца, как так и надо.

Ждали — с учётом военного времени — разрешения компетентных органов на предмет "не навредить"? Так так бы и сказали! И все бы поняли: война есть война. И к социологам вопросов уже б не было. Они бы, правда, тогда появились к компетентным органам: ДВА МЕСЯЦА? А не дох… не многовато ли? Хотя, возможно, в таком "не низя, а зя, но не ща" и была бы некая сакральная правда именно двухмесячного лага, простому смертному недоступная. Но в любом случае — социологи никого не "сдали", так что спрашивать больше не у кого.

Или ждали не разрешения и не отмашки, а благоприятного расположения звёзд на небе? На каковое расположение могли повлиять, например, двое неприметных мужчин, неожиданно зашедших в неожиданно безлюдный ресторан общественного питания и заказавших там два картофеля фри и один пирожок. Звёзды тогда могли в самом деле внезапно перерасположиться.

Между тем, социология нуждается в доверии больше, чем многие другие науки. Она без доверия теряет смысл. А тут, как в одной известной книжке (я ещё застал время, когда их читали), раздалось "Повременить" от Синего Быка — и всё остановилось! Бескомпромиссная правда ждала лицензии.

Чуть-чуть отвлекусь. Есть в мордоре один почти хороший русский — условно "доцент Воробей", поносящий пуйло самыми распоследними словами, но при этом заявляющий, что вещает из москвы. Так вот, это вполне вписывается в его же концепцию о том, что он находится под защитой влиятельных сил, которые скоро возьмут в россии власть — после того, как уже немощный "настоящий путин" осенью обязательно умрёт, а заменять его двойниками больше пары месяцев не получится.

И всё сходится: пуйло-де при смерти, ему не до Воробья, к тому же находящегося под крышей, то есть концепция внутренне непротиворечива. И этим к себе многих располагает — при всей своей фантастичности.

А у наших социологов налицо внутреннее противоречие: немногого стоит отважная [полу]правда, два месяца тихонечко ожидавшая разрешения. Вот и доверия к уважаемой социологии уже меньше, чем ДАЖЕ к доценту Воробью…